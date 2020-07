Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni harcban. Az eredmény több szempontból is érdekes.","shortLead":"Látványos kísérletben mutatták be amerikai kutatók, hogy az egyes arcmaszkok mennyire hatékonyak a fertőzések elleni...","id":"20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75d51f6c-3b6f-45db-bc56-7af6f2c92a90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200701_arcmaszk_maszk_fertozes_koronavirus_kohoges_tusszentes_mikrocsepp","timestamp":"2020. július. 01. 17:03","title":"A jobb arcmaszkok tényleg védenek a fertőzések ellen, itt a bizonyíték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházba vitték őket a mentők.\r

","shortLead":"A Szent János Kórházba vitték őket a mentők.\r

","id":"20200702_kidolt_fa_serules_mentok_szent_janos_korhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69c0fca6-03eb-499f-81f2-440be31e95f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kidolt_fa_serules_mentok_szent_janos_korhaz","timestamp":"2020. július. 02. 17:21","title":"Fa dőlt két emberre az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24","c_author":"Marabu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca4afff-c90d-42c3-a30f-902d6718bf24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027a8f43-cc94-475b-873b-80af0227eb98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200701_Marabu_Feknyuz_Ha_lenne_itt_parkolohely_kiszallnek","timestamp":"2020. július. 01. 18:26","title":"Marabu Féknyúz: Ha lenne itt parkolóhely, kiszállnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data kiberbiztonsági szakértői több mint 4,18 millió új kártékony kódot regisztráltak tavaly a Google operációs rendszerén, vagyis naponta 11 500 új androidos kártevő jelent meg. Legtöbb közöttük adware, mely a hirdetések megjelenítése mellett személyes adatokat lop el, de egyre gyakoribb a kémkedő stalkerware is.","shortLead":"A G Data kiberbiztonsági szakértői több mint 4,18 millió új kártékony kódot regisztráltak tavaly a Google operációs...","id":"20200703_androidos_kartevok_statisztika_gdata_adware_virusok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07394cfc-4def-4cfe-87d0-df581fdc7bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38336748-7690-4f26-86b6-52656d0b855e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_androidos_kartevok_statisztika_gdata_adware_virusok","timestamp":"2020. július. 03. 08:03","title":"Özönlenek a vírusok az androidos telefonokra, 7,5 másodpercenként születik egy új","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már akkor is romlott a főváros gazdasági pozíciója az országon belül.","shortLead":"Noha kilenc éven át a kormány által támogatott főpolgármester állt Budapest élén, lassan, de szinte folyamatosan már...","id":"202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a3dc1fe-bfdb-4cb2-b663-1add1b26db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb1d9b6-7aac-4c96-b412-4ac815fe72a1","keywords":null,"link":"/360/202027_lelassitott_budapest_tobb_megye_gyorsabban_fejlodik","timestamp":"2020. július. 02. 17:00","title":"Lelassított Budapest: több megye is gyorsabban fejlődik a fővárosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Spiró György, Rudolf Péter, Ascher Tamás, Mácsai Pál, Pogány Judit és Börcsök Enikő is a Színművészeti függetlenségét támogatja. ","shortLead":"Spiró György, Rudolf Péter, Ascher Tamás, Mácsai Pál, Pogány Judit és Börcsök Enikő is a Színművészeti függetlenségét...","id":"20200701_Semjen_Palkovics_nyilt_level_SZFE_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d1e4e52-d0f0-4dd2-837a-9a2ee48fe542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8706d924-bdce-4653-acfb-f31acbff0731","keywords":null,"link":"/elet/20200701_Semjen_Palkovics_nyilt_level_SZFE_modellvaltas","timestamp":"2020. július. 01. 12:40","title":"Alfölditől Zsámbékiig egy sor hazai művész üzent Semjén Zsoltnak és Palkovics Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"László Imre azonnal mondjon le.","shortLead":"László Imre azonnal mondjon le.","id":"20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052e7aca-93d7-46ee-b8aa-5e62a6da53e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"466303b3-66a5-4d87-9b21-491bb88fac91","keywords":null,"link":"/360/20200702_TGM_A_Mengeleemlekpark","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"TGM: A Mengele-emlékpark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"741594b3-c0bc-4234-8547-bb96cf81fb88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kocsmazaj buktatott le egy bögrecsárdát Rióban. A karanténintézkedéseket kijátszó helyen a rendőrök 16 söröző embert találtak, ráadásul nem volt rajtuk maszk.","shortLead":"Kocsmazaj buktatott le egy bögrecsárdát Rióban. A karanténintézkedéseket kijátszó helyen a rendőrök 16 söröző embert...","id":"20200701_kisallatboltb_illegalis_kocsma_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=741594b3-c0bc-4234-8547-bb96cf81fb88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0534641b-0bff-47f0-b8e2-08d12dc736c4","keywords":null,"link":"/elet/20200701_kisallatboltb_illegalis_kocsma_brazilia","timestamp":"2020. július. 01. 17:41","title":"Kisállatboltból nyílt az illegális karanténkocsma Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]