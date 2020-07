Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra bukkantak brit csillagászok.","shortLead":"Először figyelték meg egy gázóriás magját: egy távoli csillag körül keringő, eddig ismeretlen típusú objektumra...","id":"20200704_toi_849b_gazorias_magja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=088bd99e-8834-4852-bdd0-259dd2cecdd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0767bda-1063-44ec-a610-0e3e5b28be5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_toi_849b_gazorias_magja","timestamp":"2020. július. 04. 09:03","title":"Eddig sosem látott objektumra bukkantak az űrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője felháborítóan enyhének tartja a volt perui nagykövet ügyében hozott ítéletet.","id":"20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4efb8ef8-5b27-4fa6-b77f-7785ce24a31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635db60-6b7a-4799-bb33-e775b3fd2ee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_kaleta_gabor_deutsch_tamas_itelet_birosag","timestamp":"2020. július. 02. 21:44","title":"Deutsch: „Van ez az aberrált, pedofil képeket tonnaszám gyűjtögető Kaleta nevű volt nagykövet” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24870881-9288-4ba8-ac20-a6580182f80e","c_author":"","category":"elet","description":"A Bécsi Rendőrség és az Állategészségügyi és Állatjóléti Hivatal kéthetes ellenőrzést tart a szabályos kutyatartás és az állatok védelme érdekében. Többek között a póráz és nyakörv viselése, illetve a chipek lesznek az ellenőrzések középpontjában. A gazdiknak a kutyajogsi meglétét is igazolni kell.



","shortLead":"A Bécsi Rendőrség és az Állategészségügyi és Állatjóléti Hivatal kéthetes ellenőrzést tart a szabályos kutyatartás és...","id":"20200702_Becsben_a_hatosagok_elkerhetik_a_kutyajogsit_is_gazdiktol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24870881-9288-4ba8-ac20-a6580182f80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106a9279-91eb-4d10-8569-b3f560a0fc56","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Becsben_a_hatosagok_elkerhetik_a_kutyajogsit_is_gazdiktol","timestamp":"2020. július. 02. 16:56","title":" Kutyajogsit is kérhetnek a hatóságok a gazdiktól Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","shortLead":"Az elnök ellenáll a szobordöntéseknek, és új szoborparkot hoz létre.","id":"20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8e82610-eefd-473e-bdc3-0fe2114d3f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4236e15-b4be-4af6-969f-0aa2b5675cbd","keywords":null,"link":"/vilag/20200704_Trump_nem_hagyjuk_az_amerikai_forradalmat","timestamp":"2020. július. 04. 08:33","title":"Trump: nem hagyjuk az amerikai forradalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f12a3b9-5b50-454d-bce4-fb1511129740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A költségvetési törvény ellen tiltakozott a főpolgármester és más települések vezetői.","shortLead":"A költségvetési törvény ellen tiltakozott a főpolgármester és más települések vezetői.","id":"20200703_karacsony_gergely_koltsegvetesi_torveny_onkormanyzatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f12a3b9-5b50-454d-bce4-fb1511129740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33af721-0d3f-4702-a280-74d0cc982746","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_karacsony_gergely_koltsegvetesi_torveny_onkormanyzatok","timestamp":"2020. július. 03. 11:10","title":"Karácsony a képviselőknek: ne álljanak a sötét oldalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán határában.","shortLead":"A bíróság első fokon életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki élve eltemetett egy nőt Újhartyán...","id":"20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2032611e-b957-4bfb-a2d7-988cc199ec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f825c45-899f-4508-abaa-4a04d7a60bb9","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_eletfogytiglan_fegyhaz_itelet_ujhartyan_gyilkossag","timestamp":"2020. július. 03. 15:45","title":"Életfogytiglani fegyházra ítélték az újhartyáni gyilkossággal vádolt volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","shortLead":"Ezernél több doboz cigit zsákmányoltak.","id":"20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2bb8aa1-f49c-4b92-bf23-2d4add77d658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"852317e7-9ecf-46dd-9465-17e66940eb0e","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_tetteneres_falbontas_dohanybolt_rablo","timestamp":"2020. július. 03. 09:21","title":"Tetten érték a dohányboltok falbontó dézsmálóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány – és a BKK zsúfoltságának csökkentése – miatt ezzel is kísérleteznek majd az iskolák. ","shortLead":"Évek óta beszélnek arról, hogy a gyerekek ritmusához alkalmazkodva kezdődhetne később a tanítás. Lehet, hogy a járvány...","id":"20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89f30bf2-9f1f-4342-af05-05fac0a94a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddee897a-6004-40a3-971a-c002c7981cef","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_9_oras_iskolakezdes_karacsony_kormany","timestamp":"2020. július. 03. 20:00","title":"Egy gyors tesztelésre jó lehet Karácsonyék ötlete a csúsztatott iskolakezdésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]