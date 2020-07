Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b803a645-046d-4bd3-9ac3-7eed6ac49ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egymilliárd forintból építették meg és már át is adták a Liszt Ferenc Repülőtér 2. termináljához vezető körforgalmat.","shortLead":"Egymilliárd forintból építették meg és már át is adták a Liszt Ferenc Repülőtér 2. termináljához vezető körforgalmat.","id":"20200709_korforgalom_repuloter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b803a645-046d-4bd3-9ac3-7eed6ac49ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dd052ce-6716-45bc-8695-24aaeba32bdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200709_korforgalom_repuloter","timestamp":"2020. július. 09. 16:37","title":"Átadták a kétsávos turbókörforgalmat a ferihegyi reptérnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c0b583-56a2-4f7e-94a2-0312cf6906b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ismét ellenőrizni fogják az beutazókat, hogy kiszűrjék a koronavírusosokat. 