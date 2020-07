Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","shortLead":"Az árcsökkentést követően a Model Y már nem kerül sokkal többe a Model 3-nál.","id":"20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd06129b-9cf1-4edb-97d4-0cbf22fc5839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521d8a28-2492-474d-81ce-b9a4fdcf20a4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_megvagtak_a_legujabb_tesla_arat","timestamp":"2020. július. 14. 11:21","title":"Milliós engedményt adnak most a legújabb Tesla árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba0e11-cf0d-449d-8da9-0539699aae14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sok embert még az sem tart vissza a szemeteléstől, hogy egy nemzeti parkban kirándulnak.","shortLead":"Sok embert még az sem tart vissza a szemeteléstől, hogy egy nemzeti parkban kirándulnak.","id":"20200715_nemzetipark_elefant_thaifold_muanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ba0e11-cf0d-449d-8da9-0539699aae14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b766ad3-fec8-408f-a40d-033beabecb2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200715_nemzetipark_elefant_thaifold_muanyag","timestamp":"2020. július. 15. 09:41","title":"Műanyagszemetet evett, meghalt egy thai nemzeti park elefántja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen visszatérnének – véli Hárs Ágnes, a Kopint-Tárki vezető kutatója, aki a HVG-nek nyilatkozott.","shortLead":"A járványból és a vele járó gazdasági leállásból nem következik, hogy a külföldön dolgozó magyarok tömegesen...","id":"20200715_A_koronavirus_is_keves_ahhoz_hogy_visszacsabitsa_a_kulfoldon_dolgozo_magyarokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c6dade-2a8f-411d-9cfd-51e32cd0caed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_A_koronavirus_is_keves_ahhoz_hogy_visszacsabitsa_a_kulfoldon_dolgozo_magyarokat","timestamp":"2020. július. 15. 14:07","title":"A koronavírus is kevés ahhoz, hogy visszacsábítsa a külföldön dolgozó magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az államfő \"különös gonddal\" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Az államfő "különös gonddal" vizsgálta a törvénnyel kapcsolatos kritikákat. Szerinte a 300 ezer kisadózó semmiféle...","id":"20200713_ader_janos_kata_adozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8990f8-a3a6-4c01-8ad9-c5d92a045522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a370ee-1d55-4630-9d05-5d2917d517de","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_ader_janos_kata_adozas","timestamp":"2020. július. 13. 17:07","title":"Áder aláírta a kata szigorítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen, hogy új igények is jelentkeznek.","shortLead":"Az elemzők szerint nehéz megmondani, hogyan áll helyre a válság előtt komoly pluszokat produkáló ágazat, különösen...","id":"20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67207bd4-86b1-436e-9563-25dc94040d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de6409b2-87e5-4126-b018-b826a64420e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_epitoipar_koronavirus_20_szazalek_zuhanas","timestamp":"2020. július. 15. 11:18","title":"Májusra az építőipart is utolérte a koronavírus: 20 százalékkal zuhant be az ágazat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e bútorbérbeadás, és megéri-e fenntarthatónak lenni – egyebek mellett erről beszélt a Zhvg-nek Vladimír Víšek, az IKEA regionális fenntarthatósági vezetője.","shortLead":"Eltűnnek-e az IKEA papíralapú katalógusai, mire a jó a vízi jácint, hogyan halad a bútor-visszavásárlás, lesz-e...","id":"20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d25c32-139e-432d-aee3-95cb64d18540&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1c6560-41d5-4524-a4a6-0b95d68adcb6","keywords":null,"link":"/zhvg/20200714_fenntarthatosag_ikea_korkorosgazdasag_berbeadas_ujrahasznositas","timestamp":"2020. július. 14. 15:40","title":"Az IKEA-nál egy székre is úgy néznek, mint erőforrásbankra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dfd3c26-0cbd-43e3-b591-811bc3e294d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új technológia már 5 perc alatt képes 50 százalékosra feltölteni egy mobiltelefon akkumulátorát. ","shortLead":"Egy új technológia már 5 perc alatt képes 50 százalékosra feltölteni egy mobiltelefon akkumulátorát. ","id":"20200714_vivo_iqoo_120_wattos_gyorstolto_telefontolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dfd3c26-0cbd-43e3-b591-811bc3e294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9422ecd-10c6-414a-b6d9-a0b2186062cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_vivo_iqoo_120_wattos_gyorstolto_telefontolto","timestamp":"2020. július. 14. 09:40","title":"A Vivo új töltője 15 perc alatt tölti 100 százalékosra a mobilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]