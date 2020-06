Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","shortLead":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","id":"20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922382a-e7d0-42ba-8fa7-7d2b5786bd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","timestamp":"2020. június. 04. 11:48","title":"Káslerék 12 milliót adnak az Ismerős Arcokról szóló dokumentumfilmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A teljes fertőtlenítés és a szükséges vizsgálatok elvégzéséig nem nyitnak ki újra. ","shortLead":"A teljes fertőtlenítés és a szükséges vizsgálatok elvégzéséig nem nyitnak ki újra. ","id":"20200605_koronavirus_god_strand_fertotlenites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85b7150-5805-4ca1-b8ad-1c11ddb098ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_koronavirus_god_strand_fertotlenites","timestamp":"2020. június. 05. 10:52","title":"Bezárták a gödi strandot, mert koronavírusos lehet az egyik alkalmazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"753b6e4f-2601-4814-abac-1e1e942d320e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csütörtökön tartották a gyászszertartást a minneapolisi keresztény egyetemen.\r

Ez a veszély fennáll a mostani járványban is.","shortLead":"Tanársztrájkok és más rendkívüli események ugyanazt mutatják, mint a tudományos számítások: a kevesebb tanulás kára...","id":"20200603_virus_nem_mennek_iskolaba_a_gyerekek_szegenyebbek_lesznek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b6e9183-4aae-4e0f-887b-008eeea76392&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd5dbb6-746a-46e9-967a-29edffddecba","keywords":null,"link":"/360/20200603_virus_nem_mennek_iskolaba_a_gyerekek_szegenyebbek_lesznek","timestamp":"2020. június. 03. 17:00","title":"Ha sokáig otthon maradnak az iskolások, szegényebbek lesznek, ahogy az ország is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da6ee89-51e0-412d-a777-61a509edc529","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Az eszközhiány mellett a technika kezelése is gondot okozott sok családnak a távoktatás hónapjaiban. Segítséget azonban kevesen kérnek, pedig nyolc általánossal nehéz a gyereket otthon tanítani. Ősszel biztos, hogy sokaknak ismételni kell. Helyszíni riport Balástyáról.","shortLead":"Az eszközhiány mellett a technika kezelése is gondot okozott sok családnak a távoktatás hónapjaiban. Segítséget azonban...","id":"20200604_balastya_riport","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da6ee89-51e0-412d-a777-61a509edc529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff23a3ce-d77d-47d3-b10e-9b0a2c105c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_balastya_riport","timestamp":"2020. június. 04. 20:20","title":"Megcsinálta a házi feladatot, be is akarta adni, csak épp a küldés gombot nem találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ami egyben a nemzeti összetartozás napja is.","shortLead":"Ami egyben a nemzeti összetartozás napja is.","id":"20200604_lanchid_nemzeti_szinek_nemzeti_osszetartozas_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f9499f6-10e3-49a7-b62e-7aafbb6d3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"924c274e-a5a6-4de2-baab-55031695cc49","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_lanchid_nemzeti_szinek_nemzeti_osszetartozas_napja","timestamp":"2020. június. 04. 22:17","title":"Nemzeti színekbe öltöztették a Lánchidat a trianoni évfordulón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]