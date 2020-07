Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","shortLead":"Csak a Lounge Design Kft.-nek több mint 9 milliárd forintos bevétele volt tavaly.","id":"20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4790b7b1-dbc4-4739-8f43-d116dc23281f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e3bd71f-15b9-4300-b5f7-dd9d4ca0244b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200714_Propagandaval_kormany_reklamceg","timestamp":"2020. július. 14. 17:10","title":"Jól keresnek a propagandával a kormány kedvenc reklámcégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","shortLead":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","id":"20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111c9d54-e5b1-4af6-8c83-df7818f16030","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","timestamp":"2020. július. 15. 08:33","title":"Elkészült az új arcmaszk: tölthető, és könnyebb benne lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","shortLead":"Az egyik „dudálós tüntetésen” vezette úgy az autóját, hogy az egyik hátsó ablakot eltakarta az uniós lobogó.","id":"20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b817c391-6ef1-4465-b502-45df7110af7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1b6214-b72a-48f2-9256-14625ea6776f","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_hadhazy_akos_unios_zaszlo_dudalos_tuntetes","timestamp":"2020. július. 14. 05:25","title":"Feljelentették Hadházyt, mert egy EU-s zászlót lógatott ki az autója ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","shortLead":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","id":"20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6e3d4-f916-46d0-9592-7f97586c20cc","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. július. 15. 13:44","title":"Gin gyártásába fogott II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","shortLead":"Úgy tűnik, a Real Madrid belga játékosa sem sajnálja a pénzt, ha egy ritkaságszámba menő sportkocsiról van szó. ","id":"20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28dfee76-1427-4ced-b8a2-3793594c3b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b94d10-9dac-4bde-8cca-ab7a71818b4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200713_Eden_Hazard_500_000_euros_autoja","timestamp":"2020. július. 13. 16:35","title":"Eden Hazard mostanában nem sokat focizik, de vett egy 200 milliós Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","shortLead":"Több aktív fertőzöttet tartanak nyilván most az országban, mint a járvány során eddig bármikor.

","id":"20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faad4ae1-edcc-44c5-a1f3-f74a3eb8eb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004fe7e4-46c2-4b63-af47-250ceec583ec","keywords":null,"link":"/elet/20200713_gorogorszag_turizmus_koronavirus_jarvany_fertozes_szigoritas","timestamp":"2020. július. 13. 16:23","title":"Megugrott a fertőzések száma, már ma szigoríthat Görögország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők bevonásával.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium már meg is kezdte a munkát nemzetközi és magyar szakértők...","id":"20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df13ef9a-7899-4608-bd75-559a47c953fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8144302-be8e-485b-bc4a-0654feba2510","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_koronavirus_egeszsegugy_reform_kerdoiv_emmi","timestamp":"2020. július. 13. 21:28","title":"Egészségügyi reform jöhet, kérdőívet kapnak az ellátásban dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","shortLead":"Nem rendelnének el mindenhol tantermen kívüli oktatást, ha felerősödik a koronavírus.","id":"20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e44948-3db8-4894-85ec-a1de07ff7621","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Akar_egyedileg_is_donthetnek_arrol_hogy_az_iskolak_atterjenek_a_digitalis_oktatasra","timestamp":"2020. július. 14. 08:30","title":"Akár egyedileg is dönthetnek arról, hogy az iskolák áttérjenek a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]