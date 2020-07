Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási Tanács (NSEB) tagja lesz.","shortLead":"A korábban Orbán Viktor tanácsadójaként is tevékenykedő magyar származású Gorka Sebestyén a Nemzetbiztonsági Oktatási...","id":"20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cff9d02-e638-4fa2-b520-85ae66b68a24","keywords":null,"link":"/vilag/20200715_Ujra_felivel_a_kalandos_eletu_Gorka_Sebestyen_palyaja","timestamp":"2020. július. 15. 13:40","title":"Újra felível a kalandos életű Gorka Sebestyén pályája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6","c_author":"Docler Holding","category":"brandcontent","description":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre együtt lehetünk a barátokkal, a távolabbi családdal, a rengeteg felgyülemlett energiánkat pedig különféle sporttevékenységekkel vezethetjük le. A lehetőségek tárháza végtelen, de ne féljünk kísérletezni akár a különlegesebb, újszerűbb mozgásformákkal sem. Mi most ezek közül mutatunk be közelebbről egy világszabadalommal rendelkező magyar találmányt, a Teqballt. ","shortLead":"Vége a vizsgáknak, hivatalosan is elkezdődött a nyári szünet, és a koronavírus okozta veszélyhelyzet is elmúlt. Végre...","id":"20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79fe6ec5-fbef-4063-9afe-b3fc422291a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90fe8fe-c920-4808-9334-e44843facc00","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200618_Trukkok_es_technikak_otthoni_es_szabadteri_mozgashoz","timestamp":"2020. július. 15. 12:30","title":"Ha valamit, akkor ezt a sportot érdemes kipróbálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra megváltozni. De mindig lehetünk egy kicsit jobbak, egy kicsit figyelmesebbek, egy kicsit aktívabbak, ha lépésről lépésre, apránként, kitartással, a hibáinkból tanulva haladunk.","shortLead":"Sokan az újévet, mások az ihletet várják, de rosszul teszik: valószínűleg senki sem tud egyik napról a másikra...","id":"20200716_Tippek_ujrakezdeshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f3d2f6c-d240-4e5e-b99f-27bd161e107a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42671914-0f58-45a8-95ea-e6aa7c6205c3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200716_Tippek_ujrakezdeshez","timestamp":"2020. július. 16. 13:30","title":"Tippek újrakezdéshez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye miatt, de azért nem lesz könnyű megfelelni az előírásoknak.","shortLead":"Christian Horner szerint csapatának nem kell aggódnia az esetleges komoly pénzbírság, illetve a bebörtönzés veszélye...","id":"20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a15e8c2c-b74d-481e-a0c8-528ee94faf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb4db30-4c2d-4edb-b366-2c842d5c594c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200716_red_bull_hungaroringi_karantenbuntetesek_forma1_f1_christian_horner","timestamp":"2020. július. 16. 13:21","title":"A Red Bull szerint kemény lesz betartani a hungaroringi karanténszabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0ffe3a-340f-4c2b-9b02-c4eb6e9f66b7","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ahogy közeledik az augusztus 9-ére kiírt elnökválasztás, úgy durvul a fehérorosz rezsim: folyamatosan zaklatják a 25 éve hatalomban lévő Alekszandr Lukasenko lehetséges kihívóit, a legesélyesebbeket pedig kizárták a versenyből. A kampány idején Minszkbe látogató magyar kormányfő annak ellenére sürgette a Lukasenko elleni EU-s szankciók feloldását, hogy a rendőrség durván szétzavarta az ellenzéki tüntetőket.","shortLead":"Ahogy közeledik az augusztus 9-ére kiírt elnökválasztás, úgy durvul a fehérorosz rezsim: folyamatosan zaklatják a 25...","id":"202025__feherorosz_ellenzekiek__lukasenko_orok__zsak_es_a_foltja__megelozo_kemenykedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0ffe3a-340f-4c2b-9b02-c4eb6e9f66b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d7e87fd-d09a-4f6e-bb34-d08b1e161d28","keywords":null,"link":"/360/202025__feherorosz_ellenzekiek__lukasenko_orok__zsak_es_a_foltja__megelozo_kemenykedes","timestamp":"2020. július. 15. 19:00","title":"Elnökválasztási esélyeinek csökkenése miatt a fehérorosz vezér elővette a korbácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jótékonykodik.","shortLead":"Jótékonykodik.","id":"20200716_200_milliobol_udultet_raszorulo_csaladokat_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cffb6b-184c-48da-b50d-4901409a0957","keywords":null,"link":"/itthon/20200716_200_milliobol_udultet_raszorulo_csaladokat_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2020. július. 16. 07:38","title":"200 millióból üdültet rászoruló családokat Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta a kerékpárját. A bíróság bocsánatkérésre és sérelemdíj fizetésére kötelezte a rendőrséget.","shortLead":"Egy idős férfit megbilincseltek a rendőrök Hajdúszoboszlón, miután igazoltatás közben 5 méterrel arrébb tolta...","id":"20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4622c9b-47f7-4269-b46c-18f57ea29c64","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_birosag_rendorseg_hajduszoboszlo","timestamp":"2020. július. 15. 13:16","title":"Elmeszelte a bíróság a rendőrséget egy idős férfi bilincsbe verése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","shortLead":"50 fontba, azaz majdnem 20 ezer forintba kerül hét deciliter.","id":"20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3c6a157-cb5e-4856-9442-1e40e44906c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6e3d4-f916-46d0-9592-7f97586c20cc","keywords":null,"link":"/elet/20200715_Gin_gyartasaba_fogott_Erzsebet_kiralyno","timestamp":"2020. július. 15. 13:44","title":"Gin gyártásába fogott II. Erzsébet királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]