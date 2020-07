Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint erről még egyeztetni fognak.","shortLead":"A köznevelésért felelős államtitkár szerint erről még egyeztetni fognak.","id":"20200718_Maruzsa_Zoltan_Szombatonkent_es_erettsegi_elott_maradhatna_a_digitalis_oktatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07010149-7438-426b-a7d1-db8a49c61d45","keywords":null,"link":"/kultura/20200718_Maruzsa_Zoltan_Szombatonkent_es_erettsegi_elott_maradhatna_a_digitalis_oktatas","timestamp":"2020. július. 18. 08:56","title":"Maruzsa Zoltán: Szombatonként és érettségi előtt maradhatna a digitális oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A modernizált technikával támadó középkategóriás szedán hazai alapára 14,75 millió forint.","shortLead":"A modernizált technikával támadó középkategóriás szedán hazai alapára 14,75 millió forint.","id":"20200717_magyarorszagra_jott_a_felfrissitett_uj_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7517bd02-64ce-460a-9262-7c54cb8a2415","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_magyarorszagra_jott_a_felfrissitett_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. július. 17. 13:21","title":"Magyarországon a felfrissített új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b2106e-1242-47a7-bdf1-8d758b5294ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagramra töltött fel egy videót arról, mivel üti most el a szabadidejét.","shortLead":"Az Instagramra töltött fel egy videót arról, mivel üti most el a szabadidejét.","id":"20200717_henry_cavill_gamer_pc_szamitogep_epites_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b2106e-1242-47a7-bdf1-8d758b5294ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0567faf-90a5-4880-859f-317320598d22","keywords":null,"link":"/tudomany/20200717_henry_cavill_gamer_pc_szamitogep_epites_video","timestamp":"2020. július. 17. 10:33","title":"Zseniális videó: így épít gamer PC-t a Vaják főszereplője, Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Igor Matovic elismerte, hogy tanulmányai során „másolt”, és elnézést kért ezért, de jelezte, hogy nem készül lemondani.\r

","shortLead":"Igor Matovic elismerte, hogy tanulmányai során „másolt”, és elnézést kért ezért, de jelezte, hogy nem készül...","id":"20200717_igor_matovic_szlovak_miniszterelnok_szakdolgozat_plagium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c25914e-fa75-47b3-92ce-8e39cd0bdf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e5836f3-ce35-4066-b176-5dca206f3862","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_igor_matovic_szlovak_miniszterelnok_szakdolgozat_plagium","timestamp":"2020. július. 17. 05:29","title":"A miniszterelnök is érintett a szlovák plágiumbotrányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember 2-án ránthatja le a leplet az Intel a 11. generációs processzorairól.","shortLead":"Szeptember 2-án ránthatja le a leplet az Intel a 11. generációs processzorairól.","id":"20200718_intel_11_generacios_processzor_chip_cpu_tiger_lake","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ce80378-150c-45c1-b6fa-d1729f781156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201f59f-0ce4-45d1-ba15-8169ab7953e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_intel_11_generacios_processzor_chip_cpu_tiger_lake","timestamp":"2020. július. 18. 12:03","title":"Nagy durranásra készül az Intel, bivalyerős új processzorok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbea80f5-44f3-42f5-8f6b-6312023ae254","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajó vezetője korábban a vízbe esett.","shortLead":"A hajó vezetője korábban a vízbe esett.","id":"20200718_Vezeto_nelkul_sodrodo_vitorlashoz_riasztottak_a_balatoni_vizimentoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbea80f5-44f3-42f5-8f6b-6312023ae254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5821ce1b-4aa8-473a-88db-cd77b11c01fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200718_Vezeto_nelkul_sodrodo_vitorlashoz_riasztottak_a_balatoni_vizimentoket","timestamp":"2020. július. 18. 16:09","title":"Vezető nélkül sodródó vitorláshoz riasztották a balatoni vízimentőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak – kiskamasz kortól egészen idős korig hatnak ránk. Habár számos helyen olvashatunk már ezekről a változásokról, vajon valóban tisztában vagyunk vele, mi miért történik a testünkben? ","shortLead":"A női test hormonális változásai – melyek testi és lelki tünetekkel, változásokkal és átalakulásokkal járnak –...","id":"remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c97ae7db-7ffa-4dd9-aa24-75f0aa9c9569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a51c17-90e5-4eef-88b3-634e28564404","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200717_Menopauza_korai_klimax_perimenopauza_valtozokor","timestamp":"2020. július. 17. 07:30","title":"Menopauza, korai klimax, perimenopauza: tegyünk rendet a fejekben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé teszik a szájmaszkot a hivatalokban.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában 169 új fertőzöttet találtak és 1393 aktív esetről tudnak a hatóságok. Salzburgban ismét kötelezővé...","id":"20200717_ausztria_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13136588-4125-4638-accc-885d4dd364a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a1d845-79ee-4656-bae6-2c45009c9d8c","keywords":null,"link":"/vilag/20200717_ausztria_koronavirus","timestamp":"2020. július. 17. 20:59","title":"Másfélszeresére ugrott a napi fertőzöttek száma Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]