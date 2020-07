Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb előírásokat vezetnek be a légkondicionáló berendezésekre. ","shortLead":"Nyolc évnyi üvegházhatást okozó gázkibocsátást lehetne megelőzni az elkövetkező négy évtizedben, ha szigorúbb...","id":"20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2521c94d-cbdf-4f09-812a-20ba566fcc55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24240e3e-67b0-4691-b400-78c2c88f3c4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200718_Termeszetbarat_legkondicionalasra_szolit_fel_az_ENSZ","timestamp":"2020. július. 18. 21:16","title":"Elképesztően sok energiát lehetne spórolni a fejlett klímaberendezésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra újulhat meg a híd.","shortLead":"Még ebben a hónapban kiírhatják a Lánchíd felújítására a közbeszerzést. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2023-ra...","id":"20200717_Lanchid_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f15c411-469c-422b-9fe7-9924bd5a77f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682ec712-ca77-4a26-8cf4-ba0c6c34b34e","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_Lanchid_felujitas","timestamp":"2020. július. 17. 14:06","title":"Jövő tavasszal kezdődhet el a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Miközben a kontinens nagy részén elég hűvös az idő.","shortLead":"Miközben a kontinens nagy részén elég hűvös az idő.","id":"20200717_spanyolorszag_forrosag_kanikula_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f22823c-a553-41ff-8493-81f8a9518710","keywords":null,"link":"/zhvg/20200717_spanyolorszag_forrosag_kanikula_idojaras","timestamp":"2020. július. 17. 15:23","title":"45 fokos meleg tarolja le a napokban Spanyolországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Kijött az új Magyar Közlöny, benne az iskolaőrökre vonatkozó szabályokkal.","shortLead":"Kijött az új Magyar Közlöny, benne az iskolaőrökre vonatkozó szabályokkal.","id":"20200717_iskolaor_iskolaorseg_igazgato_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67aad352-ec6e-4daa-b1b7-e44f406de1a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200717_iskolaor_iskolaorseg_igazgato_iskolak","timestamp":"2020. július. 17. 19:30","title":"Az iskolaőrök nem viselhetnek testékszert, és nem nyilatkozhatnak a sajtónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tengervízből nyernék ki a lítiumot egy új, hatékony módszerrel.","shortLead":"Tengervízből nyernék ki a lítiumot egy új, hatékony módszerrel.","id":"20200718_Megvan_honnan_lesz_alapanyag_az_elektromos_autok_akkumulatorahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df0b47a0-de52-4b72-b9ba-96d611b847b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a1e329-fc9e-4371-9b26-81a0e22babe3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200718_Megvan_honnan_lesz_alapanyag_az_elektromos_autok_akkumulatorahoz","timestamp":"2020. július. 18. 10:52","title":"Megvan, honnan lesz szinte végtelen alapanyag az elektromos autók akkumulátorához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de Teherán ellencsapását is. ","shortLead":"Az ENSZ jelentéstevője törvénytelennek minősítette, hogy az USA levadászta Kászim Szulejmáni iráni tábornokot, de...","id":"202029_torvenytelen_likvidalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3531779-bcbd-4639-b9f7-5a8191b67695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9570db-b6b5-4f0b-a5c6-3bb5803ae9d1","keywords":null,"link":"/360/202029_torvenytelen_likvidalas","timestamp":"2020. július. 17. 17:00","title":"Veszélyes precedens lehet, hogy az amerikaiak likvidáltak egy iráni tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb közönséget érhet el.","shortLead":"A Mercedesnek GLA második generációja csak kicsit lett más, mint az elődje volt, de ezzel máris sokkal szélesebb...","id":"20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb02779f-8b34-4fa1-9bbd-7dfdb05d9d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0891ad37-1c5b-408f-b55f-25c8be4e7b12","keywords":null,"link":"/cegauto/20200719_mercedes_benz_suv_gla_velemeny_teszt_menetproba","timestamp":"2020. július. 19. 11:00","title":"Már családi autónak is jó – teszteltük a legkisebb Mercedes SUV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","shortLead":"Az érintettek állítólag nem csapattagok, az előző két versenyhétvégén nem vettek részt.","id":"20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8259e215-ad6a-4dfd-a9e5-e16ec53bd4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85154dd7-9249-499f-992d-ed043aa40a9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200717_koronavirus_teszt_magyar_nagydij","timestamp":"2020. július. 17. 19:05","title":"Két koronavírusos résztvevőt találtak a Magyar Nagydíj előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]