[{"available":true,"c_guid":"68025345-770c-4d5f-b610-4dac096e75df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az augusztus 20-i ünnepi időszak alatt éjszakánként fogad és indít is járatokat a pályaudvar.","shortLead":"Az augusztus 20-i ünnepi időszak alatt éjszakánként fogad és indít is járatokat a pályaudvar.","id":"20200723_mav_felujitas_nyugati_palyaudvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68025345-770c-4d5f-b610-4dac096e75df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3175c839-fa87-4273-8a31-fe041ffd20a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_mav_felujitas_nyugati_palyaudvar","timestamp":"2020. július. 23. 17:53","title":"Így folyatódik a felújítás a Nyugati pályaudvarnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő múlásával csak nőnek a veszteségek. ","shortLead":"Egyes kormányzati források szerint is jó lenne, ha mielőbb döntés születne az újabb szigorításokról, hiszen az idő...","id":"20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3a3eb4b-25d0-430a-9cf1-aa2ad51de158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f08c8b-1711-42c6-87b1-5cfca4c64c5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_Kicsi_az_eselye_hogy_augusztus_15e_utan_ujraindulhatnak_a_nagy_rendezvenyek","timestamp":"2020. július. 22. 15:05","title":"Kicsi az esélye, hogy augusztus 15-e után újraindulhatnak a nagy rendezvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan akkumulátorral ruházna fel a Samsung egy új telefont, amely alapesetben táblagépekbe szokott kerülni.","shortLead":"Olyan akkumulátorral ruházna fel a Samsung egy új telefont, amely alapesetben táblagépekbe szokott kerülni.","id":"20200722_samsung_telefon_7000_mah_akkumulator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44a96d43-026f-4879-99c5-4ba8422305fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c3f01c-29a0-4b3b-af60-711b64a0d4eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_samsung_telefon_7000_mah_akkumulator","timestamp":"2020. július. 22. 08:03","title":"Önnek meddig bírja a telefonja? 7000 mAh-s akkumulátor elég lenne bele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Európa gazdagabb nyugati felén senki sem vállalja szívesen a gyümölcsszedés fárasztó munkáját, ezért nélkülözhetetlen a keleti vendégmunkás-import. Márpedig a vendégmunkások helyzete eddig sem volt leányálom Európa nyugati felén, de a mostani járvány még rosszabbá tette a helyzetüket – állapítja meg egy friss felmérés, melyet a der Spiegel ismertet.","shortLead":"Európa gazdagabb nyugati felén senki sem vállalja szívesen a gyümölcsszedés fárasztó munkáját, ezért nélkülözhetetlen...","id":"20200723_Olcsok_es_felaldozhatoak_keleti_vendegmunkasok_a_nyugati_gyumolcsszureten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95b11db4-2d05-4919-a371-bb4a9bfb74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52694bc0-140b-4ae5-81c6-229328bb93d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_Olcsok_es_felaldozhatoak_keleti_vendegmunkasok_a_nyugati_gyumolcsszureten","timestamp":"2020. július. 23. 15:07","title":"Olcsók és feláldozhatóak: keleti vendégmunkások a nyugati gyümölcsszüreten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan lezárul a Gellért-hegyi sikló évek óta húzódó előkészítése. A kocsik az első száz méteren a föld alatt haladnak majd, utána hídszerkezeten mennek tovább a Citadelláig.","shortLead":"Hamarosan lezárul a Gellért-hegyi sikló évek óta húzódó előkészítése. A kocsik az első száz méteren a föld alatt...","id":"20200722_Uj_kisfoldalatti_epul_Budapesten_a_Gellerthegyi_siklo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bf0d19-16f9-4c14-8db5-ab4eef9f5b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185ebf00-4fd6-4947-a922-a8746e7eadcd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_Uj_kisfoldalatti_epul_Budapesten_a_Gellerthegyi_siklo","timestamp":"2020. július. 22. 11:41","title":"Új kisföldalatti épül Budapesten: a Gellért-hegyi sikló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58cab96-36b7-4464-8c59-b8ae0424a0b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy, a Puskás Akadémia által a YouTube-on megosztott videofelvétel hátterében feltűnik az épülő „Ifjúsági Sportszálláshely”. Az akadémia első körben 1,5, aztán már 4 milliárd forint tao-támogatást kért és kapott rá, a belsejéről annyit tudni, hogy komoly wellness-részleget rendeltek hozzá.","shortLead":"Egy, a Puskás Akadémia által a YouTube-on megosztott videofelvétel hátterében feltűnik az épülő „Ifjúsági...","id":"20200722_A_felcsuti_akademia_veletlenul_videot_kozolt_4_milliard_forint_kozpenzbol_epulo_wellness_szallojarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e58cab96-36b7-4464-8c59-b8ae0424a0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d71197bc-0362-47de-9e20-05dddd9bf2cb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_A_felcsuti_akademia_veletlenul_videot_kozolt_4_milliard_forint_kozpenzbol_epulo_wellness_szallojarol","timestamp":"2020. július. 22. 10:56","title":"A felcsúti akadémia véletlenül videót közölt 4 milliárd forint közpénzből épülő wellness szállójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal versenyeznek az albán pártok kegyeiért.","shortLead":"A kormányzó szociáldemokraták szerepeltek a legjobban az észak-makedóniai választáson, és az ellenzéki nacionalistákkal...","id":"202030__eszakmakedonia__patthelyzet__fideszmedia__valasztas_volt_dontes_nincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e68ae907-a3a6-4c5c-8a1d-3815f50bd133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e185c24-4918-432a-b8d0-496768e51e4a","keywords":null,"link":"/360/202030__eszakmakedonia__patthelyzet__fideszmedia__valasztas_volt_dontes_nincs","timestamp":"2020. július. 23. 16:30","title":"Az albán pártoknak udvarol az észak-makedón bal- és jobboldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és a zivatarok. A szombat este lehet a barátunk.","shortLead":"Pénteken felhőszakadás, másnap esőzés várható, majd egy kis szünet után vasárnap délutántól ismét jönnek a záporok és...","id":"20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405612b8-ebbd-425b-8883-4f760048417d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a979c2e1-4266-4054-b184-2dd9dad58316","keywords":null,"link":"/elet/20200723_hetvege_eso_felhoszakadas","timestamp":"2020. július. 23. 18:01","title":"Jön a hétvége, tehát esni fog az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]