[{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést, hogy szabad-e egy ország, ha nincs teljes sajtószabadság?","shortLead":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést...","id":"20200723_szijjarto_index_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef64277-77c3-4565-8c2b-cc8098553976","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_szijjarto_index_portugalia","timestamp":"2020. július. 23. 19:49","title":"Szijjártó felháborodott azon, hogy a kormánynak köze lenne az Index-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","shortLead":"Az Architizer A+ Award döntőjébe jutott a Binn. A műtárgy Budapest több terén is megtalálható már.","id":"20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcaece2e-dce7-43d6-bb8d-c0bfe5db6e79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3eaa43-f856-4123-bf14-adfbc7f1d03c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200722_binn_kuka_architizer_epiteszet","timestamp":"2020. július. 22. 16:34","title":"Száz kilós magyar betonszemetes is nyerheti a világ egyik legnagyobb építészeti versenyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a4e252-a32d-4eff-bb38-55208e128bd7","c_author":"W. J.","category":"kultura","description":"Este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2020-as felvételi ponthatárait. A legnépszerűbb szak idén is a gazdálkodási és menedzsment volt, amelyre a Corvinuson 427 pont kellett. Idén tarolt az ELTE, jogászképzésre 472 ponttal lehetett bejutni hozzájuk. Idén rekord kevés diák felvételizett, a rektorok és a diákszervezet szerint is az emelt szintű érettségi követelmény és az utolsó utáni pillanatban eltörölt kötelező nyelvvizsga is okolható mindezért. ","shortLead":"Este nyolckor nyilvánosságra hozták a 2020-as felvételi ponthatárait. A legnépszerűbb szak idén is a gazdálkodási és...","id":"20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foiskola_diak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2a4e252-a32d-4eff-bb38-55208e128bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98102b7-6268-41e6-bd9e-2bc3ac8c58bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_felveteli_felsooktatas_ponthatar_egyetem_foiskola_diak","timestamp":"2020. július. 23. 20:00","title":"490 pont kellett az ELTE-re a matek-német tanári képzésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","shortLead":"Oroszországban már kapható a kalandos történetű második generációs Niva.","id":"20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37da5b7a-11ab-47af-a637-a2f81d425db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d572f38-e3a4-407e-931b-742cb9c8a72e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_megkezdodott_az_uj_lada_niva_forgalmazasa","timestamp":"2020. július. 23. 11:21","title":"Megkezdődött az új Lada Niva forgalmazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6a30d-5e21-4c03-8431-6191e79e7119","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hangtalan hiperautót augusztus végén testközelből is meg lehet majd tekinteni Magyarországon.","shortLead":"A hangtalan hiperautót augusztus végén testközelből is meg lehet majd tekinteni Magyarországon.","id":"20200723_magyarorszagra_jon_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77e6a30d-5e21-4c03-8431-6191e79e7119&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"637451be-de06-42d9-9458-40eda5593942","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_magyarorszagra_jon_a_horvatok_kozel_2000_loeros_villanyautoja_rimac_c_two","timestamp":"2020. július. 23. 06:41","title":"Magyarországra jön a horvátok közel 2000 lóerős villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A madár a városrész egyik forgalmas útján jelent meg.","shortLead":"A madár a városrész egyik forgalmas útján jelent meg.","id":"20200722_emu_csepel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0544878-da06-4b8e-b965-88dcbe098703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b05d06a-811c-4e9f-8181-d3fb9afc4356","keywords":null,"link":"/cegauto/20200722_emu_csepel","timestamp":"2020. július. 22. 14:46","title":"Emu rohangált az úton Csepelen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek a nevével és a képével. ","shortLead":"Clint Eastwood pert indított több kisebb kannabidiol-olajat (CBD) árusító cég ellen, amelyek szerinte visszaéltek...","id":"20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dad2b14c-9556-4f45-83f5-81fcdca4de68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab68073-9775-4e59-a003-6b34b007415f","keywords":null,"link":"/elet/20200723_Clint_Eastwood_perel_mert_kannabiszszrmazekot_akartak_eladni_a_nevevel","timestamp":"2020. július. 23. 16:26","title":"Clint Eastwood perel, mert kannabisz-származékot akartak eladni a nevével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza a pénzüket az elmaradt repülőútjaik miatt. ","shortLead":"Sok ezren panaszkodtak már a koronavírus-járvány kitörése óta a fogyasztóvédelmi szervezeteknél, mert nem kapták vissza...","id":"20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1e70686-89c1-4e55-8c6a-5f8f70c85831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca41923-6076-4f20-b8ad-11652e30c9c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200723_Kiderult_mely_legitarsasagok_trukkoznek_leginkabb_a_jegyar_visszafizetesevel","timestamp":"2020. július. 23. 13:43","title":"Kiderült, mely légitársaságok trükköznek leginkább a jegyár visszafizetésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]