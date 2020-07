Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyszer már letartóztatták, de elengedték a Nantes-i székesegyház templomszolgáját a tűz után, most bevallotta, hogy ő volt a gyújtogató.","shortLead":"Egyszer már letartóztatták, de elengedték a Nantes-i székesegyház templomszolgáját a tűz után, most bevallotta, hogy ő...","id":"20200726_nantes_templomszolga_szekesegyhaz_gyujtogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=506ed166-c64b-47af-8189-39675d3f00c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e66619-c701-4afb-a6b5-6bb767e34be8","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_nantes_templomszolga_szekesegyhaz_gyujtogatas","timestamp":"2020. július. 26. 09:57","title":"Bevallotta a nantes-i templomszolga, hogy ő gyújtotta fel a székesegyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488a229a-8237-4a17-a180-2451cd03a3ab","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljes utcák kerültek víz alá Nagyatád környékén, miután hirtelen kiáradt a Rinya-patak. ","id":"20200726_Megerkezett_a_Hanna_hurrikan_eletveszelyes_aradasok_kisereteben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc1024b6-262c-48bb-aeb7-65e50f1853bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07e378bd-fe93-4a97-96c9-5f363f7170e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_Megerkezett_a_Hanna_hurrikan_eletveszelyes_aradasok_kisereteben","timestamp":"2020. július. 26. 21:55","title":"Életveszélyes áradások kísérik az USA-ban pusztító Hanna hurrikánt (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28878f4b-415c-4924-a3d0-04574a0e196a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Utakat és hidakat mosott el a víz.","shortLead":"Utakat és hidakat mosott el a víz.","id":"20200726_Haromszaz_embert_koltoztettek_ki_Zalaban_az_ozonviz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28878f4b-415c-4924-a3d0-04574a0e196a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5372451a-83e5-4a85-8775-06faf7235724","keywords":null,"link":"/cegauto/20200726_Haromszaz_embert_koltoztettek_ki_Zalaban_az_ozonviz_miatt","timestamp":"2020. július. 26. 10:47","title":"Háromszáz embert költöztettek ki Zalában az özönvíz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások során legalább húsz rendőr is megsérült.","shortLead":"Több tucatnyi tüntetőt letartóztattak Seattle-ben, az eddigi legnagyobb Black Lives Matter tüntetés során. A zavargások...","id":"20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d895b-fb3f-43b2-9898-6b4709b4f550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcb7945d-8eaf-473c-942f-f82a8c3e7279","keywords":null,"link":"/vilag/20200726_USA_Seattle_zavargasok_osszecsapasok_rendorseg_Black_Lives_Matter","timestamp":"2020. július. 26. 14:55","title":"Elszabadultak az indulatok Seattle-ben, tucatjával viszik be a tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]