[{"available":true,"c_guid":"ad48c1ab-0a56-46bf-b83a-bd7281cfa54d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehetetlen megmondani, hogy fog-e romlani a helyzet.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, hogy fog-e romlani a helyzet.","id":"20200728_Luxemburgi_jarvanyugyi_szakerto_Ez_mar_a_masodik_hullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad48c1ab-0a56-46bf-b83a-bd7281cfa54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee38c4de-a34f-43ea-a2df-1384f75ec285","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_Luxemburgi_jarvanyugyi_szakerto_Ez_mar_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 28. 17:38","title":"Luxemburgi járványügyi szakértő: Ez már a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan Black Shark változat érkezhet, amiben a Qualcomm Snapdragon 865+ lapkakészlet dolgozik.","shortLead":"Kissé rejtélyes üzenetet tett közzé a Weibón, a Black Shark márka vezetője, és többen úgy gondolják, hogy egy olyan...","id":"20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a90ffb9c-bd69-4e8e-aa8c-34164d1c93f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4273c2-b49a-41ae-b559-413f4ceda410","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_xiaomi_black_shark_3s_snapdragon_865plusz_lapkakeszlettel","timestamp":"2020. július. 28. 12:03","title":"Újabb ütős telefont adhat ki a Xiaomi, az eddigi legjobb processzorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet nem felejt: a Mérce megtalált egy 2014-es videót, amin az Index mostani ügyének főszereplői elemzik, ki mit rontott el, hogy az Origo függetlensége sérülhetett.","shortLead":"Az internet nem felejt: a Mérce megtalált egy 2014-es videót, amin az Index mostani ügyének főszereplői elemzik, ki mit...","id":"20200728_Bodolai_origo_index_Gerenyi_foszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f860a57f-3914-48dc-ab58-6c6949068a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84c9ca6-2917-4a3d-a0e2-103fec76b588","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Bodolai_origo_index_Gerenyi_foszerkeszto","timestamp":"2020. július. 28. 13:12","title":"Bodolai 2014-ben: Komolyabb szerkesztőségeknél a szerkesztőség tagjai szavazzák meg a főszerkesztőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902ee925-fd89-46bb-a665-9e161ab5c29f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyedi fényezést is szeretnénk, az további 3 millió forintunkba kerül.","shortLead":"Ha egyedi fényezést is szeretnénk, az további 3 millió forintunkba kerül.","id":"20200729_extrak_nelkul_is_116_millio_forint_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_ara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=902ee925-fd89-46bb-a665-9e161ab5c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682c863d-ca18-4535-833f-0c57ff948794","keywords":null,"link":"/cegauto/20200729_extrak_nelkul_is_116_millio_forint_a_legujabb_mercedesamg_gt_black_series_ara","timestamp":"2020. július. 29. 06:41","title":"Extrák nélkül is 116 millió forint a legújabb Mercedes-AMG GT ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszprémi kórház onkológus-nőgyógyásza 2016-ban kapott jogerősen öt évre felfüggesztett börtönbüntetést, de a munkáját fél év kihagyás után folytathatta, idén pedig már kitüntették.","shortLead":"A veszprémi kórház onkológus-nőgyógyásza 2016-ban kapott jogerősen öt évre felfüggesztett börtönbüntetést, de...","id":"20200728_orvos_kituntetes_halapenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d3141a1-43f8-4b2f-bd1c-d4d3a50b0d95","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_orvos_kituntetes_halapenz","timestamp":"2020. július. 28. 08:46","title":"Kitüntetettek egy orvost, akinek a hálapénz miatti felfüggesztett börtönbüntetése most is érvényben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","shortLead":"Augusztus 15-ig várja a kormány az íveket.","id":"20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c801a7b-54d7-42c3-856a-f1141e10d93b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb86840a-9d4a-4af2-bcd4-8f553685124e","keywords":null,"link":"/itthon/20200728_Egymillional_is_tobben_toltottek_mar_ki_a_nemzeti_konzultaciot","timestamp":"2020. július. 28. 12:47","title":"Egymilliónál is többen töltötték már ki a nemzeti konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","shortLead":"A turisták közül igazoltan csak hárman fertőződtek meg.","id":"20200729_ausztria_jarvany_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbddc65e-959f-483a-8ed5-9fdedcc120a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf1328a-e843-4682-a416-a4630a07e08d","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_ausztria_jarvany_turizmus","timestamp":"2020. július. 29. 11:22","title":"Vendéglátósok között kezdett tömegesen terjedni a koronavírus Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","shortLead":"„Legyen másik” – írják a Népszabadság egykori szerkesztősége az indexeseknek.","id":"20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afea107a-f023-4b69-8331-a08d6b5be5f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8a1b87-217a-4f5f-8e67-94812aeecb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200727_Uzent_a_Nepszabadsag_az_Indexnek_A_szabadsagunk_megmentesehez_szukseg_van_ratok","timestamp":"2020. július. 27. 20:50","title":"Üzent a Népszabadság az Indexnek: A szabadságunk megmentéséhez szükség van rátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]