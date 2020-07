Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad48c1ab-0a56-46bf-b83a-bd7281cfa54d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lehetetlen megmondani, hogy fog-e romlani a helyzet.","shortLead":"Lehetetlen megmondani, hogy fog-e romlani a helyzet.","id":"20200728_Luxemburgi_jarvanyugyi_szakerto_Ez_mar_a_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad48c1ab-0a56-46bf-b83a-bd7281cfa54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee38c4de-a34f-43ea-a2df-1384f75ec285","keywords":null,"link":"/vilag/20200728_Luxemburgi_jarvanyugyi_szakerto_Ez_mar_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 28. 17:38","title":"Luxemburgi járványügyi szakértő: Ez már a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is szabályoznák.\r

\r

","shortLead":"Egy új határozat megtiltja a táncot a rendezvényeken. Az étel- és italértékesítés, illetve -fogyasztás idejét is...","id":"20200729_koronavirus_fertozes_romania","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5a8f00f-57c3-4b53-bc2a-bda7524afde7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e062776-2efa-4801-8d99-d4be1176304f","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_koronavirus_fertozes_romania","timestamp":"2020. július. 29. 12:29","title":"Meredeken emelkedik a fertőzöttek száma Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","shortLead":"Nem sajnálják a pénzt a megalomán szobrokra.","id":"20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b0d37ce-f3b2-4fbf-83da-324460664f97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf57b893-e26a-4b13-b40f-fcd0e293d925","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200728_mnb_szobor_csodaszarvas_arany","timestamp":"2020. július. 28. 07:23","title":"326 millió forintot fizet az MNB cége a Csodaszarvas- és az Arany dinamikája-szoborért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét mégis sokan megkérdőjelezték, konkrétan hónapok óta keringenek feltételezések, hogy a járvány a kommunista államot sem kímélte, de mivel a társadalom és a sajtó is a diktatúra kontrollja alatt van, nehéz bizonyítékot szerezni erre.



","shortLead":"Észak-Korea koronavírus elleni harca bármilyen hatékonynak tűnik is a hivatalos közlések alapján, az eredményességét...","id":"20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c0967d6-e072-49c9-a8b5-f32b86082681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2209dee-5eed-49e0-a923-8010deecdf6f","keywords":null,"link":"/elet/20200728_Gyanusabb_nem_is_lehetne_az_elso_eszakkoreai_koronavirusfertozott_aki_nem_is_fertozott","timestamp":"2020. július. 28. 20:00","title":"Gyanúsabb nem is lehetne az első észak-koreai koronavírus-fertőzött, aki nem is fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Joób Márton ügyében az Origo szerint hosszabb ideje nyomoznak már. Az önkormányzat megdöbbenve értesült.","shortLead":"Joób Márton ügyében az Origo szerint hosszabb ideje nyomoznak már. Az önkormányzat megdöbbenve értesült.","id":"20200729_joob_marton_szeged_nav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9650ff8a-349e-46ce-9a9c-e642f653e829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84700767-07fe-4e33-967e-9964a4d86abf","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_joob_marton_szeged_nav","timestamp":"2020. július. 29. 08:18","title":"Több százmilliós áfacsalás miatt vehettek őrizetbe egy szegedi önkormányzati képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4247e774-0d04-473e-815e-6647108f9d7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két meteorraj is mostanában éri majd el a maximumát. A jelenséget Magyarországról is látni lehet.","shortLead":"Két meteorraj is mostanában éri majd el a maximumát. A jelenséget Magyarországról is látni lehet.","id":"20200728_meteorraj_meteor_hullocsillag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4247e774-0d04-473e-815e-6647108f9d7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2585d6ec-5930-40bf-a6ac-08ae2862d17a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200728_meteorraj_meteor_hullocsillag","timestamp":"2020. július. 28. 20:10","title":"Figyelje az eget, két meteorraj is érkezik a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Itthon lazul a fegyelem, Madridban már mindenhol kötelező a maszk. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"854afe42-0b0b-4db7-8b11-ea4cf675fc35","keywords":null,"link":"/360/20200729_Radar360_Az_Index_miatt_magyarazkodo_Fidesz_okokatasztrofa","timestamp":"2020. július. 29. 07:46","title":"Radar360: Az Index miatt magyarázkodó Fidesz, ökokatasztrófa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32","c_author":"Ónody Gomperz Tamás","category":"360","description":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói, az már nem ér el majd annyi embert, mint az eredeti portál. ","shortLead":"Véleményszerzőnk szerint az Index közszolgálat volt a közszolgálat helyett, és hiába nyitnak új lapot az újságírói...","id":"20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16040c44-8e20-40c5-97e7-bef32dd02c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfecbfe-18ea-42ad-a6a7-6ef7653489be","keywords":null,"link":"/360/20200729_Onody_Gomperz_Dalolva_langsirba","timestamp":"2020. július. 29. 15:00","title":"Ónody Gomperz: Dalolva, lángsírba ment indexesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]