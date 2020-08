Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával, hogy a tüntetések ne veszélyeztessék őket. ","shortLead":"Két napja dolgozik a robbanás sújtotta Bejrútban egy magyar orvoscsoport. Nagyon kell sietniük a munkával...","id":"20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67c1a8fa-4dd9-4939-a7fa-5f618b9c9352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6358b28-9b4c-4003-a216-80c0ca0162b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Magyar_orvoscsapat_Bejrutban_Akarhova_megyunk_halmokban_all_az_uvegszilank","timestamp":"2020. augusztus. 09. 18:07","title":"Magyar orvoscsapat Bejrútban: \"Akárhová megyünk, halmokban áll az üvegszilánk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ca1f59-78c5-4220-94a8-937124f5149e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8497262-b8b8-4267-95db-c5672a0fbf35","keywords":null,"link":"/kultura/20200809_Marabu_Feknyuz_Nem_magyar_muvesz_aki","timestamp":"2020. augusztus. 09. 17:00","title":"Marabu Féknyúz: Nem magyar művész, aki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első alkalommal vizsgálta meg műholdak segítségével, milyen mértékben fedi kőtörmelék a gleccsereket.","shortLead":"A gleccserek felét törmelék borítja világszerte. A svájci Erdő, Hó- és Tájkutatási Szövetségi Intézet (WSL) első...","id":"20200809_gleccserek_tormelek_terkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a021793-72d0-4fcc-8086-dc01a000521d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb32dfb-acf1-47a3-8673-d9f69134e428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200809_gleccserek_tormelek_terkep","timestamp":"2020. augusztus. 09. 10:03","title":"Ez a térkép nagyon jól fog jönni a tengerszint-emelkedés kiszámításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni pilóták, akik lezuhantak, mert elbeszélgették az időt. Miután kiderült, hogy az ország pilótáinak jelentős részének nincs is jogosítványa, a Duma Aktuál elképzelte, milyen helyzetekhez vezethet ez. ","shortLead":"Litkai Gergely egy kis szimulátorozás után is nagyobb tapasztalattal nyúlt volna a repülőgéphez, mint azok a pakisztáni...","id":"20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43d98cb8-a193-4b29-8d01-30a6cbcd2c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c6c02b-9947-45ed-883d-f9b7d018109f","keywords":null,"link":"/360/20200810_Duma_Aktual_Pakisztani_pilotak","timestamp":"2020. augusztus. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ha csak pár órát playstationöztél, ne vezess repülőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll a tragikus lakóháztűz hátterében.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt a csehországi Bohumínban kigyulladt lakóházban, köztük több gyerek is. Családi vita áll...","id":"20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0f2fbe3-04dd-4a0d-8d93-65f07c6118c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f417ec9d-cc9f-4b83-be4a-a214450520f9","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Nem_hivtak_meg_a_buliba_ezert_gyujtotta_fel_a_hazat_a_Bohuminban","timestamp":"2020. augusztus. 09. 14:02","title":"Sok halott a csehországi lakóháztűzben: nem hívták meg a buliba, ezért gyújtogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","shortLead":"Idén az átlagosnál kevesebb tragédia és baleset történt a Balatonnál. ","id":"20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26671733-6db0-4c43-8465-1506ab9ee94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff3fe6b-c938-47aa-822a-cc1fac8a39c7","keywords":null,"link":"/elet/20200809_A_Balaton_Europa_legbiztonsagosabb_tava","timestamp":"2020. augusztus. 09. 11:07","title":"A Balaton Európa legbiztonságosabb tava","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","shortLead":"Sokan havi tízezer forintnál is többet áldoznak kisállataikra.","id":"20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e165f1f-9f4e-4bdf-a7ca-31e18d527c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1abcd76-22b0-46e4-b426-55d043d2e3fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_haziallat_kutya_macska_magyarok","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:24","title":"Kinyílik a magyarok pénztárcája, ha a háziállatokról van szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab8a3ed-b7f2-469f-8a69-25e916629d5d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Aki környezetbarát módon szeretne hajat mosni, már szilárd sampont is választhat.","shortLead":"Aki környezetbarát módon szeretne hajat mosni, már szilárd sampont is választhat.","id":"202032_terjed_aszilard_sampon_uj_darab_premierje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cab8a3ed-b7f2-469f-8a69-25e916629d5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e012e05d-f685-48b7-8fdb-54327154ec3f","keywords":null,"link":"/360/202032_terjed_aszilard_sampon_uj_darab_premierje","timestamp":"2020. augusztus. 09. 08:30","title":"Egyre terjed a szilárd sampon – ami nem összekeverendő a száraz samponnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]