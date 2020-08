Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában elhunyt egyik legismertebb magyar származású képzőművész, akinek az utóbbi időben már rekordáron keltek el az alkotásai a hazai és a külföldi aukciókon is.","shortLead":"Páratlanul gazdag életművét hét évtized alatt Franciaországban hozta létre Reigl Judit, a múlt pénteken 97 éves korában...","id":"202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5f490d3-6a52-4c78-b544-b3b662ada1b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f86dde3-139d-4a26-b919-019330573cda","keywords":null,"link":"/360/202033__reigl_judit__szabad_akarat__lirai_absztrakcio__puszta_kezzel","timestamp":"2020. augusztus. 13. 19:00","title":"A szabadságvágy hajtotta egész életében a \"legdrágább\" magyar festőművészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint sok rászoruló település csak akkor kaphat támogatást, ha a vezetés együttműködik a Fidesszel.","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármester szerint sok rászoruló település csak akkor kaphat támogatást, ha a vezetés...","id":"20200813_markizay_elovalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75322077-eb9b-4020-bb13-c573f42693d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe1b14a-4032-46c9-bdb6-64bdb579ec75","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_markizay_elovalasztas","timestamp":"2020. augusztus. 13. 21:49","title":"Márki-Zay szerint lényegében zsarolással vesznek rá polgármestereket a Fidesz támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Kizárt, hogy Magyarországra is érkezzen az orosz Covid-19 elleni oltóanyagból, hiszen a vakcinát nem törzskönyvezték az Európai Unióban és a tudósok is csak annyit tudnak róla, amennyit a sajtóban olvasnak. A Szputnyik-V-tel azonban nem ez a legnagyobb baj: az oroszok az elsőség érdekében egész egyszerűen kihagyták a klinikai tesztek harmadik, egyben legfontosabb fázisát, amivel hatalmas rizikót vállalnak. Jakab Ferenc, a Koronavírus-kutatási Akciócsoport vezetője a hvg.hu-nak úgy fogalmazott: az oroszok a vakcina előállításánál egy régóta bevett módszert alkalmaztak, de azt, hogy működik-e, csak a történelem és az idő dönti majd el. ","shortLead":"Kizárt, hogy Magyarországra is érkezzen az orosz Covid-19 elleni oltóanyagból, hiszen a vakcinát nem törzskönyvezték...","id":"20200814_orosz_koronavirus_vakcina_szputnyik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e445e54-c66a-43b7-a37d-e72cc32ed812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68be74b1-f327-49d9-9e26-4c0ac452398a","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_orosz_koronavirus_vakcina_szputnyik","timestamp":"2020. augusztus. 14. 06:30","title":"Az orosz kutatók felrúgták a szabályokat, amivel hatalmas rizikót vállaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 330 ezerrel nőtt a fertőzöttek száma.","id":"20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01aa2743-f47f-44ee-9820-74ab8f30615c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a88b97d-4df7-40be-8b55-55d6c95ccee1","keywords":null,"link":"/vilag/20200813_Mar_750_ezer_haltak_bele_a_koronavirusba","timestamp":"2020. augusztus. 13. 06:45","title":"Már 750 ezren haltak meg a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","shortLead":"Kereskedelmi, logisztikai és informatikai állásokat hirdetett meg az áruházlánc.","id":"20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b2c2537-75ed-43a3-a5e1-ceaf095d5e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87ceb014-2793-4a8e-9b17-5e57c11fff23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_250_uj_munkahelyet_hoz_letre_Magyarorszagon_az_Aldi","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:02","title":"250 fős létszámbővítés lesz az Aldinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) friss helyzetértékelésében.","shortLead":"Az idei műszaki felvételik nagy vesztese a magyar gazdaság jövője lehet – áll az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség...","id":"20200813_ejmsz_muszaki_szakok_felveteli_eredmenyek_termeszettudomanyos_kepzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0fbc86a-bc63-4494-8fb1-8dbcbab18a32","keywords":null,"link":"/tudomany/20200813_ejmsz_muszaki_szakok_felveteli_eredmenyek_termeszettudomanyos_kepzes","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:03","title":"Mérnökök: Elszomorítók az idei felvételi adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány élezheti a feszültséget.","shortLead":"A koronavírus-járvány élezheti a feszültséget.","id":"20200813_Egymasnak_esett_a_Wizz_Air_es_az_utazasi_irodak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41f76583-1225-4a0a-8c59-79a47b9fd69f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"715826ea-d122-4f5c-8704-abb25d44cd33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Egymasnak_esett_a_Wizz_Air_es_az_utazasi_irodak","timestamp":"2020. augusztus. 13. 13:22","title":"Egymásnak esett a Wizz Air és az utazási irodák szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Ha igazolódik Varga Mihály miniszter becslése, és a válság mélyebb, az államháztartás hiánya pedig jóval nagyobb lesz a tervezettnél, megint megmutatkozhat az ország sebezhetősége.","shortLead":"Ha igazolódik Varga Mihály miniszter becslése, és a válság mélyebb, az államháztartás hiánya pedig jóval nagyobb lesz...","id":"202033__terven_feluli_hiany__megugro_allamadossag__kockazatok__veszelyzona_fele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a33d255-97a1-4070-9574-381b4d9eeee1","keywords":null,"link":"/360/202033__terven_feluli_hiany__megugro_allamadossag__kockazatok__veszelyzona_fele","timestamp":"2020. augusztus. 13. 15:00","title":"Elszállhat a magyar államadósság és ez komoly veszélyeket tartogat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]