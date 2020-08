Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

"category":"kultura","description":"A Hiperkarma énekese józanságot ígér a következő fellépésére.","shortLead":"A Hiperkarma énekese józanságot ígér a következő fellépésére.","timestamp":"2020. augusztus. 13. 08:18","title":"Hat nap után kért elnézést Bérczesi Róbert a félbeszakadt koncertjéért","timestamp":"2020. augusztus. 13. 05:12","title":"Marad a hőség, de kilenc megyében is viharok miatt adtak ki","category":"itthon","description":"Nyugaton számítani kell arra, hogy leszakad az ég.","shortLead":"Nyugaton számítani kell arra, hogy leszakad az ég." veszélyjelzést","category":"gazdasag","description":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","shortLead":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:19","title":"Az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott","category":"tudomany","description":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre többször, egyre többeknél bukkan fel a telefon fotója.","shortLead":"Napok vagy legfeljebb hetek választhatnak el a Microsoft összehajtható eszközének bemutatásától, ugyanis egyre...","timestamp":"2020. augusztus. 12. 13:03","title":"Már az Android-főnök is Surface Duót használ?" viszont nem írta alá.","shortLead":"Már 51 fiatal kereszténydemokrata politikus támogatja az EPP ifjúsági szervezetének a közleményét, ami elítéli a fehérorosz erőszakot, a Fidelitas és az IKSZ","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:45","title":"A Fidelitas és az IKSZ sem írta alá a fehérorosz erőszakot elítélő nyilatkozatot","category":"itthon" azzal utasították el, hogy tagjaik nem a zenélésből élnek, más zenekarnak jobban kellhet a pénz.","shortLead":"A felkérést","timestamp":"2020. augusztus. 13. 16:20","title":"Egy együttes máris nemet mondott: nem tart raktárkoncertet a Black","category":"kultura","description":"A felkérést Bartók","category":"tudomany","description":"A Microsoft elárulta, mikortól vásárolható meg a gyártó legújabb konzolja, az Xbox Series X. Már nem kell sokat várni rá.","shortLead":"A Microsoft elárulta, mikortól vásárolható meg a gyártó legújabb konzolja, az Xbox Series X. Már nem kell sokat várni...","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:03","title":"Novembertől kapható a vadonatúj Xbox","category":"itthon","description":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek a koronavírus-betegek kezelésében.","shortLead":"Barabási Albert-László hálózatkutató több potenciális hatóanyagot is azonosított csapatával, amelyek segíthetnek...","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:00","title":"A világhírű magyar kutató és csapata több olyan hatóanyagot is talált, amelyek jók lehetnek a koronavírus ellen"