Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63a0e4b2-dc58-4867-9647-7aae88d424af","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A négynapos munkahét bevezetésével előzné meg a tömeges munkahelyvesztést a német feldolgozóiparban az IG Metall szakszervezet elnöke.","shortLead":"A négynapos munkahét bevezetésével előzné meg a tömeges munkahelyvesztést a német feldolgozóiparban az IG Metall...","id":"20200815_Ezuttal_Nemetorszagban_dobtak_be_a_negynapos_munkahet_otletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63a0e4b2-dc58-4867-9647-7aae88d424af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c20ad5-86cc-4dfb-a5d0-e3e020ede866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Ezuttal_Nemetorszagban_dobtak_be_a_negynapos_munkahet_otletet","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:47","title":"Ezúttal Németországban dobták be a négynapos munkahét ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, nem vállal közjogi szerepet, legalábbis ezt állítja a Blikk egy “titkos szóbeli paktum” alapján.\r

\r

","shortLead":"Sőt, nem vállal közjogi szerepet, legalábbis ezt állítja a Blikk egy “titkos szóbeli paktum” alapján.\r

\r

","id":"20200815_gyurcsany_ferenc_ellenzeki_osszefogas_gyurcsany_megigerte_nem_lesz_tobbe_kormanyfo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c19fcbd-e67a-4177-a293-395a9a90306b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230428b1-db4a-4e8a-98ef-94951e3ad48b","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_gyurcsany_ferenc_ellenzeki_osszefogas_gyurcsany_megigerte_nem_lesz_tobbe_kormanyfo","timestamp":"2020. augusztus. 15. 08:50","title":"Gyurcsány állítólag megígérte: nem lesz többé kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista futballszurkolók, letépték az előzőt.","shortLead":"Kiakaszottak egy másik szivárványos zászlót a ferencvárosi városházára, miután éjjel, feltehetően fradista...","id":"20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7602de0c-a443-40bf-9f0c-1d28d760ffa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86c9180-b374-40ab-9a2e-581e251e5a84","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_pride_szivarvanyos_zaszlo_ferencvaros","timestamp":"2020. augusztus. 15. 14:28","title":"Újra leng a szivárványos zászló a ferencvárosi városházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"A portásországban az alulról felbuzgó félelem irányítja az embereket\" - összegzi tapasztalatait a hazai popzene kordában tartásáról a Kossuth-díjas zenész. Ha az Egyesült Államokban valakinek felvetné, hogy az állam be akar avatkozni a könnyűzenébe, \"akkor az a hasát fogná a röhögéstől\" - állítja Lovasi, s levezeti M. Kiss Csabának, hogy végül is hová kerül szerinte az 5 milliárd forint nagy része.","shortLead":"\"A portásországban az alulról felbuzgó félelem irányítja az embereket\" - összegzi tapasztalatait a hazai popzene...","id":"20200814_Lovasi_Andras_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcad0f9-e4d0-4c4a-826c-e5c923d10885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85efc425-5c0b-49cc-ad5e-9f6fb5d83c71","keywords":null,"link":"/360/20200814_Lovasi_Andras_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 11:00","title":"\"A rám eső pénzt nem fogom felvenni\" - Lovasi András a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166 ezerrel.","shortLead":"Eddig 20,8 millió fertőzöttet regisztráltak. Az áldozatok száma egy nap alatt 6 ezerrel emelkedett, a gyógyultaké 166...","id":"20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74c4ceb1-68dc-4981-87c1-b5fdee34af36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf05b35-9314-48ee-8ba0-032cb335978d","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_koronavirus_21_millio_fertozott","timestamp":"2020. augusztus. 14. 08:03","title":"286 ezerrel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","shortLead":"Az Index újságírói után a programozók is lelépnek.","id":"20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7027d194-63e9-4d39-8f5c-aa151b998042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cfddb-3fe3-43a2-8869-1485f53aba17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200814_A_fejlesztok_tobbsege_is_felmondott_az_Indamedianal","timestamp":"2020. augusztus. 14. 10:19","title":"Az Indexen dolgozó fejlesztők többsége is felmondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84edc60b-b8b1-4d8c-a471-0f965af38225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tulajdonában lévő navigációs app már világszerte ismeri a vasúti átkelőket, sőt riasztásokat is küld azokról.","shortLead":"A Google tulajdonában lévő navigációs app már világszerte ismeri a vasúti átkelőket, sőt riasztásokat is küld azokról.","id":"20200814_waze_navigacio_google_terkep_vasuti_atjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84edc60b-b8b1-4d8c-a471-0f965af38225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f80bcfe-811a-4f4f-8131-5c1325c9a932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_waze_navigacio_google_terkep_vasuti_atjaro","timestamp":"2020. augusztus. 14. 14:03","title":"Nagyon fontos funkció került a Waze-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által 1801-ben felfedezett törpebolygón.","shortLead":"Egy eddig csupán a Földön megfigyelt ásványt azonosítottak a kutatók az olasz polihisztor, Giuseppe Piazzi által...","id":"20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a7fcd-0a05-4d0d-9bef-cb16112ccf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0526b4f3-f681-49e9-a012-ad0440ec08ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200814_ceres_torpebolygo_asvany_hidrohalit","timestamp":"2020. augusztus. 14. 15:03","title":"Nem várt anyagra bukkantak kutatók a Ceres törpebolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]