Erre eddig nem volt mód, ezért is számított eddig Málta kiváló offshore-paradicsomnak. A hvg.hu e szolgáltatást igénybe véve megtudta, hogy jelenleg ki áll a rezsiharc farvizén (is) nagyot nyerő Hunguard egykori offshore-tulajdonosa mögött: a gyakorta Rogán Antal jobbkezeként is emlegetett Kertész Balázs. ","shortLead":"Nemrégiben a máltai cégek adatbázisába bekerült egy lehetőség, amelynek köszönhetően megtudhatjuk, kik az országban...","id":"20200818_Kertesz_Balazs_all_a_Rogan_feltalalotarsaihoz_is_kotheto_Hunguard_egykori_offshoretulajdonosa_mogott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc75d51-3c64-4905-90fb-c472d8478d0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e573af8c-a0eb-4d0a-9d02-277d17ff1578","keywords":null,"link":"/360/20200818_Kertesz_Balazs_all_a_Rogan_feltalalotarsaihoz_is_kotheto_Hunguard_egykori_offshoretulajdonosa_mogott","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:00","title":"Megtaláltuk, ki áll a Rogán feltalálótársaihoz is köthető Hunguard egykori offshore-tulajdonosa mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a056328-5c90-4254-8dec-a9cc1ee6ec0f","keywords":null,"link":"/360/20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:00","title":"A Tesla születése – Elon Musk életútja 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee20e07-0d8d-42ee-9fcd-e652c3c9439a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kenézen egy ház tetejét tönkretette a szél, az épület lakhatatlanná vált.","shortLead":"Kenézen egy ház tetejét tönkretette a szél, az épület lakhatatlanná vált.","id":"20200818_vihar_tuzolto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee20e07-0d8d-42ee-9fcd-e652c3c9439a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c125f85-e72e-45f7-a479-c6f1ecc02924","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_vihar_tuzolto","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:02","title":"Vihar: 400 helyre riasztották a tűzoltókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260a9d53-9d67-441c-90b9-2ac0c721ea9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra videókat gyártó Allen Pan megelégelte, hogy sokan nem hordanak arcmaszkot, holott az mindenki jól felfogott érdeke. Ennek eredményeként egy igen különös szerkezetet épített.","shortLead":"A YouTube-ra videókat gyártó Allen Pan megelégelte, hogy sokan nem hordanak arcmaszkot, holott az mindenki jól...","id":"20200817_arcmaszk_musk_gun_youtube_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=260a9d53-9d67-441c-90b9-2ac0c721ea9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f84f67-8950-46d8-bc61-f0fb2207ac79","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_arcmaszk_musk_gun_youtube_video","timestamp":"2020. augusztus. 17. 19:03","title":"Elkészült a \"fegyver\", ami arcmaszkot lő arra, aki nem visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár 50 napig is repülhettek volna. A hírszerző ügynökség csak a napokban oldotta fel a titkosítást a különleges és veszélyesnek tűnő eszközökről.","shortLead":"A Szovjetunió utáni kémkedésre használta volna azokat a drónokat a CIA, amelyek az elképzelés szerint egyhuzamban akár...","id":"20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df41c260-e657-42fc-af44-94a3ed5fb3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2bf78b-5018-4bf3-90b5-c6084191839a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_cia_kemrepulo_dron_atomreaktor_hirszerzes","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:03","title":"Levették a titkosítást, fény derült a CIA nagy álmára: atommeghajtású kémrepülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8942d681-82ab-46d3-8210-bd1d0f36a27a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már csak két hetet kell várnunk az akár 500 kilométeres hatótávú Enyaq iV hivatalos leleplezésére. ","shortLead":"Már csak két hetet kell várnunk az akár 500 kilométeres hatótávú Enyaq iV hivatalos leleplezésére. ","id":"20200818_jol_mutat_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_enyaq","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8942d681-82ab-46d3-8210-bd1d0f36a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf6190ec-d024-4777-bb6b-f7f79b618971","keywords":null,"link":"/cegauto/20200818_jol_mutat_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja_enyaq","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:41","title":"Jól mutat a Skoda első elektromos szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d1a780d-fa1c-4d4f-8e8c-38dc5689358c","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz képest, hogy mennyire fúj a szél!” Mindegy, milyen a kabát, milyen az idő: bármikor és bármelyik gyereken – a ruháján, a viselkedésén, a napirendjében – találhat kifogásolnivalót az, aki szeretne. És néhány évtizede egyre többen szeretnének. ","shortLead":"„Nem túl vastag ez a kötött kabátka a gyereken ilyen szép napsütésben? – Én inkább úgy látom, hogy túl vékony, ahhoz...","id":"20200818_Megszuletett_a_kisbaba_Indul_az_anyaverseny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d1a780d-fa1c-4d4f-8e8c-38dc5689358c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"262066bb-b9ce-49d4-81cd-d19c96cbf5fe","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200818_Megszuletett_a_kisbaba_Indul_az_anyaverseny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 13:15","title":"Megszületett a kisbaba? Indul az anyaverseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]