[{"available":true,"c_guid":"c14a6ada-d74b-4d9f-a401-dcc4b622271b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az exit poll mérések szerint 87 százalékkal nyert a külképviseleteken Szvjatlana Cihanouszkaja, míg Aljakszandr Lukasenkára alig 4 százalék voksolt.","shortLead":"Az exit poll mérések szerint 87 százalékkal nyert a külképviseleteken Szvjatlana Cihanouszkaja, míg Aljakszandr...","id":"20200818_feherorosz_elnokvalasztas_kulfoldi_szavazatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c14a6ada-d74b-4d9f-a401-dcc4b622271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b16063-720c-4a96-a889-79334102f7c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_feherorosz_elnokvalasztas_kulfoldi_szavazatok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"A fehéroroszok szavazatainak 98 százalékát Cihanouszkaja vihette Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16., azaz az amerikai szankciók előtt kerültek forgalomba – áll a kínai telefongyártó szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoztatásában.","shortLead":"A Huawei továbbra is biztosítja a rendszer- és biztonsági frissítéseket azokra a telefonjaira, melyek 2019. május 16...","id":"20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cc5ae6c-d70e-44f8-ad68-df832b2122d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a8becd-a935-4b42-a96a-fbcf0347a735","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_huawei_android_frissitesek_lejart_licensz_google_aosp","timestamp":"2020. augusztus. 17. 15:55","title":"A Huawei üzeni: megoldja, hogy kapjanak frissítést a korábbi telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északkeleti országrészre hajnalban első fokú riasztást adtak ki felhőszakadás és zivatar miatt.","shortLead":"Az északkeleti országrészre hajnalban első fokú riasztást adtak ki felhőszakadás és zivatar miatt.","id":"20200819_idojaras_szerda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d06a932-2c0b-41c9-860f-ab8d7a1afc90","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_idojaras_szerda","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:31","title":"Maradnak a felhők, de zivatar mellett napsütés is lesz szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e86cf6-8593-48ea-87c5-096bc0f050e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A drága szerkezet egy tóba zuhant.","shortLead":"Ellenséget látott egy rétisas egy felé haladó amerikai drónban, ezért megtámadta azt. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","shortLead":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. A leszakadás a munkanélküliségben is meglátszik.","id":"20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e729e25-04c7-4e38-9178-253a503ca2f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200817_atlagkereset_kulonbseg_megyek","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:25","title":"Soha nem volt akkora az átlagos bérek közti szakadék az ország keleti és nyugati széle között, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]