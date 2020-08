Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, repülőgéppel viszik a német fővárosba.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikus mesterséges kómában van, repülőgéppel viszik a német fővárosba.","id":"20200822_alekszej_navalnij_berlin_omszk_korhazi_kezeles_mergezes_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30b39e9f-9f67-4737-8229-ca1169a10300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c66f740c-e599-46e5-98a5-03a6f32ca6c1","keywords":null,"link":"/vilag/20200822_alekszej_navalnij_berlin_omszk_korhazi_kezeles_mergezes_gyanuja","timestamp":"2020. augusztus. 22. 08:42","title":"Berlinben kezelik tovább Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e3fe542-eb5a-4e13-a7e2-761e9f574da2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Így lett Kurz kancellár Orbán legjobb tanítványa? 