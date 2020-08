Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"783f5cc3-cc03-4e61-90f6-144f3777735e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összegyűltek Martin Luther Kingre és a fekete polgárjogi mozgalomra emlékeztek, illetve a rendőri erőszak következtében meghalt vagy megsebesült afroamerikaiakra.","shortLead":"Az összegyűltek Martin Luther Kingre és a fekete polgárjogi mozgalomra emlékeztek, illetve a rendőri erőszak...","id":"20200829_tuntetes_fajgyulolet_martin_luther_king_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=783f5cc3-cc03-4e61-90f6-144f3777735e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7013410e-b37d-4bd2-9a22-1a0d81b73838","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_tuntetes_fajgyulolet_martin_luther_king_washington","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:25","title":"Óriási tömeg tüntetett Washingtonban a fajgyűlölet ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","shortLead":"A TEK fogta el az agresszív férfit.","id":"20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2accdaec-06a6-47c1-a74f-8b756bcb34ec","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Kessel_fenyegette_feleseget_es_a_rendoroket","timestamp":"2020. augusztus. 30. 12:53","title":"Késsel fenyegette feleségét és a rendőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b377fa8-ec34-4eee-a4bf-179f5cdc00e1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200828_Az_autoipar_iPhoneja_nemi_szemfenyvesztessel__Elon_Musk_eletutja_11_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b377fa8-ec34-4eee-a4bf-179f5cdc00e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937e019-61f0-44a1-8cd8-33fca0a6d795","keywords":null,"link":"/360/20200828_Az_autoipar_iPhoneja_nemi_szemfenyvesztessel__Elon_Musk_eletutja_11_resz","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:00","title":"Az autóipar iPhone-ja, némi szemfényvesztéssel - Elon Musk életútja 11. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon debütáló Horvát Lili Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című második nagyjátékfilmje. ","shortLead":"Fényes amerikai karrierjét otthagyó negyvenéves nő lélektani nyomozása: megannyi titkot rejt a velencei filmfesztiválon...","id":"202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adeb8cc-fac9-4c56-b9d6-511d6fe6668e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"583dc3c1-ccaf-4eef-995f-a290d355d760","keywords":null,"link":"/360/202035__horvat_lili_rendezo__titkos_eletrol_vesztenivalokrol__mutoasztalon","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:00","title":"\"Nem kellemes arra gondolnom, hogy azért kerülök be, mert kellett még egy nő\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 36 éves férfi még a 2018-as választásokkor indult, az így kapott pénzt azonban nem a kampányra fordította, családjának vásárolt belőle.","shortLead":"A 36 éves férfi még a 2018-as választásokkor indult, az így kapott pénzt azonban nem a kampányra fordította...","id":"20200829_allami_tamogatas_kampany_kepviselo_jelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"325ccd8f-019f-4336-a523-cb2b5f53df59","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_allami_tamogatas_kampany_kepviselo_jelolt","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:05","title":"Ékszerre, ruhára, gyógyszerre költötte az állami támogatást egy somogyi képviselőjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","shortLead":"A pécsi virológusok értékelték a tapasztalatokat. Egyszer vége lesz, de addig indokolt az óvatosság.","id":"20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0af99169-691d-4b05-b2da-2823ccd5e43c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f910e11-2106-4658-8616-3ca42e7a5590","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Idovel_csokkeno_immunitast_okozhat_a_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 30. 10:49","title":"Idővel csökkenő immunitást okozhat a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig vannak még nők.","shortLead":"A svéd evangélikusoknál átlag 213 euróval keresnek többet a férfiak havonta, az egyházi méltóságok között is alig...","id":"20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42050217-021b-48d8-9a28-2932132233f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdfa627f-b180-404e-a70b-c78f033aa5a4","keywords":null,"link":"/elet/20200828_noi_lelkeszek_svedorszag","timestamp":"2020. augusztus. 28. 21:47","title":"Többségbe kerültek a női lelkészek Svédországban, de az üvegplafon még tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban néhány vezető pénzintézet gazdasági szakértője szerint egyelőre nem lehet számítani. Beválni látszik a részmunkaidős foglalkoztatás. A 3. negyedévre már 5 százalékos gazdasági növekedést várnak.","shortLead":"Enyhülni látszik ugyan a koronavírus-válság miatt a német munkaerőpiacon kialakult feszültség, trendfordulatra azonban...","id":"20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a364ca1-52d9-4161-ab90-97bff376e9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81dbfb2-b658-4bf0-9417-e34c19922fab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_munkaeropiaci_feszultseg_enyhulese_es_novekedes_varhato_Nemetorszagban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 20:45","title":"A munkaerőpiaci feszültség enyhülése és növekedés várható Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]