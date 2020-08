Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c21b8f0-4dd8-4ea0-9673-64e9cba8827a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombattól szigorú korlátozások lépnek életbe két intézményben.","shortLead":"Szombattól szigorú korlátozások lépnek életbe két intézményben.","id":"20200828_Latogatasi_tilalom_Eger_Kecskemet_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c21b8f0-4dd8-4ea0-9673-64e9cba8827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caea6d56-a214-4b97-ac01-7c394bc1646e","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Latogatasi_tilalom_Eger_Kecskemet_korhaz","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:10","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el a kecskeméti és az egri kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvénynek.\r

","shortLead":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló...","id":"20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0921a94-6a34-4bff-bf63-1a4187a9ae2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:31","title":"Milliós bírságot kapott a Takarék Jelzálogbank az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25422c5a-9ec9-4587-a672-550bb5484ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.","shortLead":"Az emberek egészségére is potenciális veszélyt jelent, ha szennyezettek a tengeri élőlények.","id":"20200829_Mikromuanyag_korokozo_szennyezes_kagylo_osztriga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25422c5a-9ec9-4587-a672-550bb5484ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8420799-c14e-49be-aa05-1f94795a045b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200829_Mikromuanyag_korokozo_szennyezes_kagylo_osztriga","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:41","title":"Kórokozókat és tápszert is találtak a kagylókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

","shortLead":"Senkinek sem sikerült pontosan eltalálnia őket.\r

","id":"20200829_otos_lotto_nyeroszamok_sorsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff9b336-9404-44a4-b259-ee25fc05a4e8","keywords":null,"link":"/elet/20200829_otos_lotto_nyeroszamok_sorsolas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 20:14","title":"Ezzel az öt számmal lehetett volna 1,2 milliárdot nyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","shortLead":"Csak az augusztus 29-ig megváltott menetjegyekre vonatkozik a vasúttársaság döntése.","id":"20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df2da02-be0b-4232-9afe-4fc595876697","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_MAV_visszaterites_nemzetkozi_jegy","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:14","title":"Ingyen visszatéríti a MÁV a szeptemberre megváltott nemzetközi jegyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e319f70-f455-4a27-99b1-de597130cd0f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem kell minden dobozos autónak egyen fehérnek lennie. ","shortLead":"Nem kell minden dobozos autónak egyen fehérnek lennie. ","id":"20200828_Jonnek_a_Ford_Transit_ralis_valtozatai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e319f70-f455-4a27-99b1-de597130cd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cf2f0a-bc37-493a-90ac-4d735a28b1b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Jonnek_a_Ford_Transit_ralis_valtozatai","timestamp":"2020. augusztus. 29. 14:05","title":"Jönnek a Ford Transit ralis változatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és kreatív népszerűsítése.","shortLead":"Az EdisonKids őszi kihívására 10 és 16 év közötti gyerekek, fiatalok munkáit várják. A cél a tudomány korszerű és...","id":"20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73433453-2549-4445-88e8-df35033594dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_tudomany_kihivas_edisonkids_ludwig_muzeum_barabasi_albert_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:23","title":"Barabási Albert-László feladta a feladatot: 10-16 évesek megfejtéseit várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három dolgozó tesztje lett pozitív az Óbudai Százszorszép Óvodában.","shortLead":"Három dolgozó tesztje lett pozitív az Óbudai Százszorszép Óvodában.","id":"20200830_70_gyereket_erinthet_a_koronavirusfertozes_egy_obudai_ovodaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56da6ff5-3997-4d4a-96ae-e1a3f7579fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_70_gyereket_erinthet_a_koronavirusfertozes_egy_obudai_ovodaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:46","title":"70 gyereket érinthet a koronavírus-fertőzés egy óbudai óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]