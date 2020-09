Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","shortLead":"A kórházban ápoltak száma is emelkedik.","id":"20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892768-297f-48e6-b410-0acfea3f5a18","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_510_uj_fertozott_van_itthon_elhunyt_harom_beteg_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:21","title":"510 új fertőzött van itthon, elhunyt három beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKE kollégiumában csak a külföldiek és a karanténba kerültek maradhatnak.","shortLead":"Az NKE kollégiumában csak a külföldiek és a karanténba kerültek maradhatnak.","id":"20200904_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetem_kollegium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4efb6-1810-4db5-b6b1-dc7a8548db05","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetem_kollegium","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:06","title":"Kiürítik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik kollégiumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Honecker elődjének személyi kultuszából most az egyszer profitáltak a keletnémetek. Eljött a paradicsom című sorozatunk...","id":"20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adcb0985-5c8a-460c-bef0-5e19505ccfca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750f2ff-91e7-415e-a422-8d75775f8549","keywords":null,"link":"/360/20200905_Ulbricht_belyeg_idegenlegio_Horn_Gyula_1990_szeptember_6","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:00","title":"Ulbrichtot nyalni: kivételes lehetőség az NDK végnapjaiban – 1990. szeptember 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz a drogokkal, szegénységgel és unalommal küzdő városban. Helyszíni riport.","shortLead":"Kilenc hónapja van ellenzéki polgármestere a 22 éve nagyon fideszes Mohácsnak. Szeptember végén új választás lesz...","id":"20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ef30ec8-f3f1-4b63-a405-63014bba728a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a58762-dfbd-449a-95f9-c383e4226706","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_O_sem_teljesen_tisztessegsen_nyert_de_a_Fidesz_meg_tisztessegtelenebbul_szokott__valasztasra_keszul_Mohacs","timestamp":"2020. szeptember. 05. 07:00","title":"\"Ő sem teljesen tisztességesen nyert, de a Fidesz még tisztességtelenebbül szokott\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia újból megválasztott elnöke, aki a Népszavának adott interjúban most először a Borkai-botrányt is kommentálta.","shortLead":"Magyarországon is van keresztényellenes hangulat – állítja Veres András győri püspök, a Magyar Katolikus Püspöki...","id":"20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e52ebce-7752-4c75-8e1c-20910d5bfe4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674a0c09-fd9b-436c-a407-916dcddba9af","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_Veres_Andras_puspok_a_Borkaiugyrol_Szamomra_elfogadhatatlan_ami_tortent","timestamp":"2020. szeptember. 05. 10:20","title":"Veres András püspök a Borkai-ügyről: Számomra elfogadhatatlan, ami történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","shortLead":"Egy olvasói levélben vitatta Tamás Gáspár Miklós publicisztikáját. ","id":"20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32576d5a-8b8e-4f08-a30b-5e67595af28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9076217e-1ed9-4e6f-ab94-f8b1ee4c27b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_A_Szinmuveszetirol_tavozo_Nemeth_Gabor_ket_mondatban_uzent_TGMnek","timestamp":"2020. szeptember. 05. 21:29","title":"Olvasói levélben reagált TGM publicisztikájára a volt rektori tanácsadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló alapítvány kuratóriumát a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Konferenciája. A megoldáshoz párbeszédre van szükség – írták közleményükben.","shortLead":"Jövő keddre egyeztetésre hívta a Színház- és Filmművészeti Egyetem vezetését és az egyetem tulajdonosi jogait gyakorló...","id":"20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a00bfab4-d0a6-4f91-89c2-a991c5e82274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3425c741-a48b-4607-aea2-0dd9d0c3067c","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_szfe_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_vidnyanszky_attila_kuratorium_magyar_rektori_konferencia_hook_egyeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 04. 17:03","title":"Egyeztetésre hívta az Színművészetit és Vidnyászkyékat a Magyar Rektori Konferencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért. A most létrehozott négy gazdaságfejlesztési zóna az egész országot felöleli, kivéve Pest megyét, Budapestet és a megyei jogú városokat.","shortLead":"Egy politikus, két volt politikus és egy magánvállalkozó lesz felelős csaknem az egész ország gazdasági fejlesztéséért...","id":"20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cf1d6c8-5245-4ae6-88c3-3ba0183e622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5bf648-ca21-49f4-99ac-b47f8911a6ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kormanybiztosokra_biztak_a_Gazdasagfejlesztesi_Zonakat","timestamp":"2020. szeptember. 05. 09:27","title":"Kormánybiztosokra bízták a Gazdaságfejlesztési Zónákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]