Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"271cbf83-1f9c-4f69-8444-11b1e40673a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bán János a színművészetinél történtekkel kapcsolatban úgy érzi, nem lesz katarzis, a tiltakozók elbuknak.","shortLead":"Bán János a színművészetinél történtekkel kapcsolatban úgy érzi, nem lesz katarzis, a tiltakozók elbuknak.","id":"20200909_ban_janos_vidnyaszky_szinmuveszeti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=271cbf83-1f9c-4f69-8444-11b1e40673a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4317d583-762e-410b-9bd8-44e6ba0bf8f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200909_ban_janos_vidnyaszky_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 09. 16:17","title":"Bán János Vidnyászkyról: A hatalmi helyzet eltörte a tehetséggerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása, autonómiájának megszüntetése ellen tiltakozó hallgatói mellett Péterfy Bori és zenekara, mire sokan nekik támadtak. Azt mondja, mostanra hozzászoktak a trolltámadásokhoz.","shortLead":"Szolidaritást vállalt a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) erőltetett módon végrehajtott átalakítása...","id":"20200909_szfe_peterfy_bori_love_band","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a69bd6fe-7424-45ac-8460-6ecddaaebecd","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_szfe_peterfy_bori_love_band","timestamp":"2020. szeptember. 09. 18:28","title":"Péterfy Bori: „Most épp libernyák kurva a nevünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffc69345-2a37-4d7a-8338-db1374c8a947","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lakott település közelében ért földet a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) Long March-4B (Hosszú Menetelés-4B) rakétájának első fokozata.","shortLead":"Lakott település közelében ért földet a Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) Long March-4B (Hosszú Menetelés-4B...","id":"20200908_raketa_kina_long_march_4b_hosszu_meneteles_muhold_mergezo_fust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffc69345-2a37-4d7a-8338-db1374c8a947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e44f689-a110-4146-9cc6-a72621bd90f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_raketa_kina_long_march_4b_hosszu_meneteles_muhold_mergezo_fust","timestamp":"2020. szeptember. 08. 20:33","title":"Visszahullott a Földre egy kínai rakétadarab, a becsapódás után mérgező füst áradt ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány ígéreteinek, és nem félnek a polgári engedetlenségtől.","shortLead":"Akár sikerrel járnak, akár nem, az SZFE diákjai az ellenállás új formáját honosították meg. Nem dőltek be a kormány...","id":"20200909_Lemossak_az_alazatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58c3bdf1-21d4-4afc-9e04-7037fa21a26d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01225ade-cc08-43c1-b18b-e54d2723c0be","keywords":null,"link":"/360/20200909_Lemossak_az_alazatot","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:00","title":"Bajban a hatalom, olyan erővel rúgták vissza a labdát a diákok a terelőszalagon túlról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be őket.","shortLead":"A Facebook fejlesztője, Jordan Eldredge mintegy 65 ezer Winamp-skint gyűjtött össze, hogy egyetlen helyre pakolja be...","id":"20200909_winamp_skin_museum_kinezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7198d-465e-4ec0-be82-55e3292c0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675062a2-7967-4c21-9d17-a831883dc2f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_winamp_skin_museum_kinezet","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:03","title":"Ha mond valamit a Winamp neve, nézze meg ezt a 65 ezer darabos gyűjteményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is vízhiánnyal küzdenek. A környezetre is gondoló vállalatok ezért új gyártási megoldásokban gondolkoznak.","shortLead":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is...","id":"20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968d729-263c-4ff7-834e-3f69addb4e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Több mint 3700 liter víz: ennyit használnak egyetlen farmernadrág előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek történetében, a visszaesés mértékét ugyanakkor eltérően mérték. Egy biztos: még mindig a Samsung harapja ki a legnagyobb szeletet a piaci tortából.","shortLead":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek...","id":"20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc774e9-d2d5-41ca-a791-2f45d12405a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:03","title":"Bezuhant az okostelefonok piaca, a Samsung és az Apple tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]