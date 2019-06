Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévén 26 híradóban kell közzétennie, hogy valótlanul híresztelték, hogy Czeglédy több ezer embert károsított meg. ","shortLead":"A köztévén 26 híradóban kell közzétennie, hogy valótlanul híresztelték, hogy Czeglédy több ezer embert károsított meg. ","id":"20190605_Czegledyugy_Hat_helyreigazitasra_kotelezte_a_Kuriua_a_koztevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bd33fa-31e7-4edb-bab4-8dd47bd833ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Czegledyugy_Hat_helyreigazitasra_kotelezte_a_Kuriua_a_koztevet","timestamp":"2019. június. 05. 15:15","title":"Czeglédy-ügy: Hat helyreigazításra kötelezte a Kúria a köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Magabiztosan, végig vezetve nyerte meg a Raptors a nagydöntő harmadik meccsét.","shortLead":"Magabiztosan, végig vezetve nyerte meg a Raptors a nagydöntő harmadik meccsét.","id":"20190606_NBAdonto_idegenben_vette_vissza_a_vezetest_a_Toronto_Raptors","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c067120-266f-409d-be03-ff5117388ff9","keywords":null,"link":"/sport/20190606_NBAdonto_idegenben_vette_vissza_a_vezetest_a_Toronto_Raptors","timestamp":"2019. június. 06. 07:57","title":"NBA-döntő: idegenben vette vissza a vezetést a Toronto Raptors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem felújított szakaszhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"Olyan helyen is felújítják a villamospályát, ahol 2013-ban végeztek nagyobb rekonstrukciót, de közel húsz éve nem...","id":"20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88658c0e-a163-489c-bd79-d44769ef17f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84098059-9425-44fb-8b2f-44de7ef6ecc6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Ez_a_nyar_sem_telik_el_nagykoruti_villamosfelujitas_es_lezaras_nelkul","timestamp":"2019. június. 05. 14:46","title":"Ez a nyár sem telik el nagykörúti villamosfelújítás és lezárás nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Családja döntött úgy, kiadja az elhunyt DJ utolsó dalait.","shortLead":"Családja döntött úgy, kiadja az elhunyt DJ utolsó dalait.","id":"20190606_Megjelent_Avicii_posztumusz_albuma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f56058-3a4e-4ced-8ecd-f9e3e55ad7ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edbdf3c-1ff0-4417-b6b8-6bf5fdf5a237","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Megjelent_Avicii_posztumusz_albuma","timestamp":"2019. június. 06. 17:59","title":"Megjelent Avicii posztumusz albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leghamarabb csak 2019 végén kaphat ismét zöld utat a hatóságoktól a 737 MAX, hogy repüljön – erről maga a Boeing vezérigazgatója beszélt. ","shortLead":"Leghamarabb csak 2019 végén kaphat ismét zöld utat a hatóságoktól a 737 MAX, hogy repüljön – erről maga a Boeing...","id":"20190605_boeing_737_max_repulesi_tilalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08717009-bb93-43fe-be64-2389a2a98dc2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_boeing_737_max_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. június. 05. 18:03","title":"Év vége felé ismét repülhetnek a Boeing 737 MAX-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","shortLead":"A csapat kettős győzelemmel vívta ki a részvételt a tornán.","id":"20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30fedf74-b19d-4276-ac60-e607dee40fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90a03ac-b0d1-4208-8a42-81534b80595a","keywords":null,"link":"/sport/20190605_kezilabda_vilagbajnoksag_selejtezo_noi_valogatott","timestamp":"2019. június. 05. 20:16","title":"Kijutott a vébére a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06","c_author":"Domány András - Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő nők. Az adószakértő szerint azonban ne éljék bele magukat, hiszen ez a támogatási forma idegen az adórendszertől, így véleménye szerint el sem szabadna fogadni. ","shortLead":"Megjelent a törvényjavaslat, amely alapján életük végéig szja-mentességet kapnának a legalább négy gyermeket nevelő...","id":"20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c03640a7-8569-41a0-a2ec-22b332677f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6eca0c-5700-4dd5-bac9-6e70e04e82d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190606_negy_gyermek_szja_mentesseg_torvenyjavaslat","timestamp":"2019. június. 06. 15:30","title":"Életre szóló adómentesség a négygyerekes anyáknak – azért ne bízzák el magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Napi 4000 kalóriánál nagyobb energiafelhasználás nem tartható, állapították meg amerikai kutatók. ","shortLead":"Napi 4000 kalóriánál nagyobb energiafelhasználás nem tartható, állapították meg amerikai kutatók. ","id":"20190606_A_varandos_nok_az_allokepesseg_bajnokai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e84d96-6d45-4fc3-bcab-f0c86d69620e","keywords":null,"link":"/elet/20190606_A_varandos_nok_az_allokepesseg_bajnokai","timestamp":"2019. június. 06. 14:35","title":"A várandós nők az állóképesség bajnokai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]