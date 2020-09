Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Nevelt lánya több mint tíz évvel ezelőtti molesztálásával gyanúsította meg a rendőrség 2018 nyarán a XVII. kerületi fideszes alpolgármestert, aki egyik pillanatról a másikra tűnt el a helyi közéletből. Úgy tudjuk, Fohsz Tivadar ellen elég bizonyíték gyűlt össze ahhoz, hogy meggyanúsítsák, de mivel a szemérem elleni erőszak elévült, az eljárást megszüntették. Felesége vallomása szerint Fohsznak súgtak a rendőrségtől, mielőtt házkutatást tartottak nála. Noha a molesztálási ügy elévült, tiltott pornográf felvétellel való visszaélés miatt a volt alpolgármester jelenleg is gyanúsított. Emellett Horvátországban is indult ellene eljárás. 2020. szeptember. 11. 06:30 Rejtett kamerák, szexfotók, sötét titkok – nevelt lánya vádjai nyomán lett gyanúsított a volt alpolgármester

A Fidesz szerint azt a háziorvosnak és a járványügynek kell eldönteni, kit teszteljenek. 2020. szeptember. 11. 21:57 Nem teszteltetik magukat a frakciók a parlamenti kezdésre

Különbözik a férfiak és a nők cirkadián ritmusa – állítja a Pennsylvaniai Egyetem két kutatója, Sean Anderson és Garret FitzGerald, akik felfedeztek egy mintázatot. 2020. szeptember. 12. 08:03 Újabb különbséget fedeztek fel a nők és a férfiak között

A diplomáciai kapcsolatokat rendező egyezményt az amerikai Fehér Házban írják majd alá, szeptember 15-én. 2020. szeptember. 11. 20:32 Bahrein is békeegyezményt ír alá Izraellel Csupán nemrég kezdtek el komolyan gondolkodni a cipőalkatrészek 3D-s nyomtatásán a sportszergyártók, az évtized közepére azonban a SmarTech Analysis piackutató cég prognózisa szerint már 4,2 milliárd dolláros lesz ez a piac. 2020. szeptember. 11. 16:00 Új megoldás a cipőgyártásban, amely után már az Adidas és a Nike is érdeklődik

Több amerikai korlátozás is életbe lép szeptember 15-én, és bár a Huawei titkon még reméli, hogy előbb-utóbb oldanak ezeken (ezért egyébként több amerikai vállalat is lobbizik), reálisan nézve már nem látja túl rózsásnak Android nélküli jövőjét – értesült a Digitimes. 2020. szeptember. 11. 09:33 Újabb sötét felleg úszott a Huawei egére, de a vállalat ígéri, megoldja

A spanyol járványügyi szakértő szerint kifejezetten jól állnak a többi európai országhoz képest azzal, hogy 0,6 százalékos a halálozási ráta. 2020. szeptember. 10. 21:41 Rekordot döntött a görög fertőzöttek száma, négyezernél több új koronavírusos van Spanyolországban

Marad a 30 fok körüli meleg. 2020. szeptember. 11. 06:13 Jó idő lesz a hétvégén