[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben. A cég viszont jelezte: ez lassítani fogja a gépet.","shortLead":"A Google algoritmusa mostantól képes lesz valós időben elmosni a felhasználó hátterét egy konferenciahívás közben...","id":"20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa161183-79df-400b-85b1-fa160938bc18","keywords":null,"link":"/tudomany/20200916_google_meet_videotelefonalas_videokonferencia_hatter_elmosodas_blur","timestamp":"2020. szeptember. 16. 19:03","title":"Eldugja a videohívások hátterét a Google Meet újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati intézményekben dolgozók novembertől is megkapják a közalkalmazottaknak járó kedvezményeket. A szakszervezetek és az intézmények közötti megállapodásról a jövő héten a közgyűlésnek is szavaznia kell.","shortLead":"Az önkormányzati intézményekben dolgozók novembertől is megkapják a közalkalmazottaknak járó kedvezményeket...","id":"20200917_Kozalkalmazottak_maradnak_a_kozmuvelodesi_dolgozok_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94475fff-4786-4076-8264-65619a3adb8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200917_Kozalkalmazottak_maradnak_a_kozmuvelodesi_dolgozok_Szegeden","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:00","title":"„Közalkalmazottak” maradnak a közművelődési dolgozók Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valószínűleg a koronavírus támadta meg a zenekar tagjait. Korábban Pataky Attila műhisztinek nevezte a járványt.



","shortLead":"Valószínűleg a koronavírus támadta meg a zenekar tagjait. Korábban Pataky Attila műhisztinek nevezte a járványt.



","id":"20200916_Korhazba_kerult_Pataky_Attila_az_Edda_tobb_tagja_is_beteg_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d039297-88ff-45a8-8440-2bd8a750191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb99a50-0051-4e9e-bcce-31db14859171","keywords":null,"link":"/elet/20200916_Korhazba_kerult_Pataky_Attila_az_Edda_tobb_tagja_is_beteg_lett","timestamp":"2020. szeptember. 16. 07:55","title":"Kórházba került Pataky Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit az Apple.","shortLead":"Száztízezertől háromszázötvenezer forintig sokféle árszinttel kínálja kedden este bemutatott új óráit és táblagépeit...","id":"20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc09dec4-3449-48a5-8ced-e2ef50050f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7630671-0ca0-4866-9273-07f02e91f59d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_se_series_6_ipad_8_air_magyar_arak_forintban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 21:43","title":"Itt vannak az Apple új készülékeinek magyar árai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 9600-at.","shortLead":"Az ismert aktív fertőzöttek száma meghaladta a 9600-at.","id":"20200916_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8aed1614-6edd-462f-a510-72ce3ea3de45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8208b1d2-dadd-427e-b8ee-19cfabaf3c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 08:44","title":"Nyolc újabb halottja van a járványnak, 581 fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem kutatója szerint a lakosságra vetített számok alapján Magyarországon Európához képest...","id":"20200915_Jakab_Ferenc_A_kovetkezo_hetekben_nagyon_meg_fog_emelkedni_a_halalesetek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7bb3e1b-19ad-4606-8c41-f23f21d33782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5171efe-0056-496e-957f-3555a4a83cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_Jakab_Ferenc_A_kovetkezo_hetekben_nagyon_meg_fog_emelkedni_a_halalesetek_szama","timestamp":"2020. szeptember. 15. 19:35","title":"Jakab Ferenc: A következő hetekben nagyon meg fog emelkedni a halálesetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e175201-a112-402e-bfa4-7afe084b97cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak.","shortLead":"Az újdonság azoknak készült, akik az M135i csúcsmodellnél valamivel visszafogottabb kivitelre vágynak.","id":"20200917_bmw_128ti_uj_sportkompakt_erkezett_azoknak_akik_meg_szeretnek_vezetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e175201-a112-402e-bfa4-7afe084b97cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b178e62f-20bb-4361-b7cc-4677143d0490","keywords":null,"link":"/cegauto/20200917_bmw_128ti_uj_sportkompakt_erkezett_azoknak_akik_meg_szeretnek_vezetni","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:44","title":"BMW 128ti: új sportkompakt érkezett azoknak, akik szeretnek vezetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","shortLead":"A Brexit is rossz hatással van a tesztelésre a szigetországban.","id":"20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea39537-f7b5-42b2-ae98-94f1b6d81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf717f95-1f3e-47a6-aa8a-a34777a82952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Tul_sok_a_fertozott_korlatozzak_a_virusteszteket_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. szeptember. 16. 15:09","title":"Túl sok a fertőzött, korlátozzák a vírusteszteket Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]