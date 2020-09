Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában, így az azonosított fertőzöttek száma meghaladta a 175 ezret, a napi halálesetek számát tekintve pedig Ukrajna már második az európai országok között - derült ki az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) által vasárnap közzétett adatokból, amelyeket az egészségügyi minisztérium is megerősített.","shortLead":"Nem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, csaknem háromezer új beteget regisztráltak az elmúlt 24 órában...","id":"20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01420b40-d686-4ced-b4ef-46def1633eab","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Kozel_haromezer_uj_fertozott_van_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 17:05","title":"Közel háromezer új fertőzött van Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66697a73-a88a-4727-b162-3f47fcd9a43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Covid centrum, orvosi pihenő és mosdó. A kollégáink helyt állnak ilyen körülmények között is” – ezzel posztolta a Magyar Orvosi Kamara az egyik orvos által készített fotókat.\r

\r

","shortLead":"„Covid centrum, orvosi pihenő és mosdó. A kollégáink helyt állnak ilyen körülmények között is” – ezzel posztolta...","id":"20200919_Szornyu_korulmenyek_kozott_dolgoznak_az_egyik_Covidcentrumban__fotok_egy_orvosi_pihenorol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66697a73-a88a-4727-b162-3f47fcd9a43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2962c05-4fa8-4438-a6b5-51a41f03459e","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_Szornyu_korulmenyek_kozott_dolgoznak_az_egyik_Covidcentrumban__fotok_egy_orvosi_pihenorol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:11","title":"Szörnyű körülmények között dolgoznak az egyik Covid-centrumban – fotók egy orvosi pihenőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","shortLead":"Az amerikai legfelsőbb bíróság legendás alakja 87 éves volt.","id":"20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8317dc1d-aa2c-4e70-83d4-7cd673c01323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"621fc011-f32e-4072-94a8-02126da55abe","keywords":null,"link":"/vilag/20200919_Meghalt_Ruth_Bader_Ginsburg","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:15","title":"Meghalt Ruth Bader Ginsburg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bf4b3c-0b34-4713-85a5-4f13984279aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövő héten tartja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülését és publikálja a szeptemberi Inflációs jelentést is.","shortLead":"A jövő héten tartja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülését és publikálja a szeptemberi Inflációs...","id":"20200920_A_jovo_het_egyik_nagy_kerdese_hogy_Matolcsyek_lepneke_a_forint_erdekeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bf4b3c-0b34-4713-85a5-4f13984279aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3afb26-0b0a-4462-9407-3711ad44aed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_A_jovo_het_egyik_nagy_kerdese_hogy_Matolcsyek_lepneke_a_forint_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:53","title":"Matolcsyék a jövő héten eldöntik, hogy mi lesz a forint sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium meghosszabbításának a hitelünkre? Többek közt ezeket a kérdéseket járja végig a Bankmonitor. ","shortLead":"Nőhet-e a visszafizetendő összeg? Hogyan fogják a bankok ellenőrizni a jogosultságot? Milyen hatása lehet a moratórium...","id":"20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d680993-12ec-4e31-95c3-43b2999afcd4","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_Tobb_fontos_kerdes_is_felmerul_az_Orban_altal_bejelentett_hitelmoratorium_kapcsan","timestamp":"2020. szeptember. 20. 09:33","title":"Több fontos kérdés is felmerül az Orbán által bejelentett hitelmoratórium kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren vonultak fel Minszkben és más városokban, hogy követeljék Aljakszandr Lukasenka államfő távozását. Szombaton is volt tüntetés, akkor a tiltakozó asszonyok közül több százat őrizetbe vettek, elvittek egy 73 dédnagymamát, Nyina Bahinszkaját is.","shortLead":"Fehéroroszországban folytatódnak az augusztus 9-ei elnökválasztás miatti tömegtüntetések, vasárnap is több tízezren...","id":"20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7648538-6398-4167-80cb-cb5017b9ddab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca00095e-7bbf-457f-a3f6-560764163335","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Ujabb_oriastuntetes_keszul_Feheroroszorszagban_Lukasenka_fia_mar_Moszkvaban","timestamp":"2020. szeptember. 20. 19:10","title":"Újabb óriástüntetést tartottak Fehéroroszországban, Lukasenka fia már Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható élettartamra – állítják a rostocki Max Planck Demográfiai Kutatóintézet munkatársai. ","shortLead":"Az anyagi javak ellenszolgáltatás elvárása nélküli megosztásának kultúrája pozitív hatással lehet a várható...","id":"202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ce3892d-43c1-415c-8c79-bd61a45e21c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8309a073-39b6-4d1c-bb37-2b4f2221e4c2","keywords":null,"link":"/360/202038_tovabb_elo_tarsadalmak_oszd_meg_es_uralkodj","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:30","title":"Átnézték 34 ország átutalásainak adatait, az eredmény: fontos a nagylelkűség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","shortLead":"A helyszínre már kivonultak a tűzoltók.","id":"20200919_szabadsag_hid_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efccc73b-4f02-4a58-a46c-fdb56dec0a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d02082-1391-4c4f-aa94-f62fa280a6fa","keywords":null,"link":"/itthon/20200919_szabadsag_hid_tuzolto","timestamp":"2020. szeptember. 19. 21:08","title":"Felmászott egy ember a Szabadság hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]