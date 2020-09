Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a3258c6-fef2-477b-85df-abb81a4bc6f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővítették a DIGIMobil által lefedett magyarországi területet. A szolgáltatást üzemeltető Digi mobilhálózata ezzel már 650 városban és községben érhető el.","shortLead":"Bővítették a DIGIMobil által lefedett magyarországi területet. A szolgáltatást üzemeltető Digi mobilhálózata ezzel már...","id":"20200831_digimobil_lefedettseg_telepulesek_mobilhalozat_mobilszolgaltatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a3258c6-fef2-477b-85df-abb81a4bc6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff22b6e3-0dce-4da1-9892-56be534d676a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_digimobil_lefedettseg_telepulesek_mobilhalozat_mobilszolgaltatok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 17:13","title":"Újabb 52 településen jelent meg a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer méretűre eddig talán még nem növesztették. ","shortLead":"A Volkswagen Bogár az autóipar egyik alapegysége, amelyből már számtalan átalakított példányt gyártottak, de Hummer...","id":"20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1fe28b-a52a-4949-8e5b-587050ec99cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb9b006-08f7-4878-b18d-25af4f2408cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200831_Hummer_meretu_orias_Bogarat_epitettek","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:15","title":"Teherautó méretű óriás VW Bogarat építettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is megnézhető, hogyan is működne a gyakorlatban.","shortLead":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is...","id":"20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5013456-a0a8-4004-942d-f896085d7357","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:03","title":"Videón az LG Wings, a gyártó különleges telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","shortLead":"A klub azt állítja, hogy az első csapat tagjaival és a szakmai stábbal nem érintkezett a megfertőződött kollégájuk.","id":"20200831_koronavirus_diosgyor_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=894d74d3-4189-44f1-9464-fb59093eb21b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d564cf09-40ff-47ad-92aa-fbff1bf8851a","keywords":null,"link":"/sport/20200831_koronavirus_diosgyor_foci","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:42","title":"Koronavírusos a Diósgyőr egyik munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre küldött emberek nem számítanak bele a statisztikába.","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatása megdobta az átlagkereseti mutatót, ahogy az is, hogy a részmunkaidőre...","id":"20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0327dde3-53dd-48d3-a12b-a22c183ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200831_KSH_atlagkereset_fizetes_munka","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:00","title":"KSH: 15,6 százalékkal, 421 ezer forintra nőtt az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly dilemmát, aki olyan bejegyzésekkel bővítette a platformot, melyeket nem is érthet.","shortLead":"A Wikipédia bárki általi bővíthetősége egyszerre áldás és átok. Ezúttal egy olyan felhasználó munkája váltott ki komoly...","id":"20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20120533-8e11-4ce3-9e66-97b2d5b280cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_wikipedia_szocikk_enciklopedia_scots_idegen_nyelv_nepcsoport","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:03","title":"27 ezer Wikipédia-szócikket írt egy 19 éves fiú, olyan nyelven, amit nem is ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénes kapott aktuális feladatot.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200830_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e083422-e72d-432a-a72e-605609226f8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61fa37d5-3039-43f0-a498-e3db8411bf1b","keywords":null,"link":"/360/20200830_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénest nem hívták meg KDNP-s Covid-szeánszra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","shortLead":"Kovács Zoltán szerint ezzel a Helsingin Sanomat nemcsak a miniszterelnököt, hanem a magyar embereket is megsértette. ","id":"20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40bcd177-9122-4143-a1a2-6fc81412a681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767e1be8-c852-4d52-b4ca-348219a26039","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Sztalin_Szaddam_Huszein_Orban_diktator_finn_lap","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:45","title":"Sztálinnal, Szaddám Huszeinnel és Orbán Viktorral illusztrálta a diktátorok pszichológiáját egy finn lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]