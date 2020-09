Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump újra erősített a Kubával szembeni korlátozásokon.","shortLead":"Donald Trump újra erősített a Kubával szembeni korlátozásokon.","id":"20200924_kuba_usa_donald_trump_szankciok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e59661-4f8d-40d2-a76e-db8897988554","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_kuba_usa_donald_trump_szankciok","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:04","title":"Már kubai szivart és rumot sem lehet vinni az Egyesült Államokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","shortLead":"Nagy erőkkel vonult fel a rendőrség Minszkben szerdán a sok ezer tüntetővel szemben, sokan megsérülhettek az éjjel.","id":"20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26ed0645-408d-45a2-8261-2690f63ba5be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fe0d86-6c56-44a6-8080-4047ffb83292","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_minszk_tuntetes_rendori_eroszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 15:11","title":"Több száz tüntetőt vettek őrizetbe Belaruszban, miután Lukasenka titokban letette a hivatali esküjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most még nagyobb mindenki felelőssége – mondta Müller Cecília. Arról is beszélt, nem kell mindenkinél tesztet végezni, aki úgy gondolja, hogy fertőzött.","shortLead":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most...","id":"20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e00a-cc3e-4b6b-8246-4990690c842f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:59","title":"Müller Cecília: 4-5 hét múlva emelkedhet a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"kultura","description":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra, hogy a kuratórium tagja kijelentette, megvan az oktatás új helyszíne és megvannak az oktatók is. ","shortLead":"\"Hallgatók nélkül nincs oktatás, a hallgatók pedig itt vannak a Vas utcában\" - válaszoltak a diákok arra...","id":"20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7e57ca5-f154-41d7-9edc-368fc1147268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6489d7-f3d7-4403-b5d9-2275f89adb2f","keywords":null,"link":"/kultura/20200926_SZFE_reakcio_Lajos_Tamas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 08:10","title":"Reagáltak az SZFE hallgatói Lajos Tamás kijelentéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778bb4e1-cf90-40e7-bbc0-e3cbd7910881","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fogdán történt a gyilkosság.","shortLead":"A fogdán történt a gyilkosság.","id":"20200925_Lelottek_egy_rendort_Londonban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778bb4e1-cf90-40e7-bbc0-e3cbd7910881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63648a-7de6-45c8-b600-11c438b537f0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_Lelottek_egy_rendort_Londonban","timestamp":"2020. szeptember. 25. 12:22","title":"Lelőttek egy rendőrt Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Július 1-jén lépett életbe az új társadalombiztosítási törvény, augusztusban már módosították.","shortLead":"Július 1-jén lépett életbe az új társadalombiztosítási törvény, augusztusban már módosították.","id":"20200925_tb_adosok_emmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4a87f12-aa87-47a7-8088-7dc70363e610","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_tb_adosok_emmi","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:35","title":"Az Emmi megerősítette, kiszámlázzák a tartozást a TB-adósoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556fad5e-4d6c-4660-9652-3d2615ed1e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre inkább úgy tűnik, tényleg nem fognak fákat kivágni a Hajógyári-szigeten.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, tényleg nem fognak fákat kivágni a Hajógyári-szigeten.","id":"20200924_hajogyari_sziget_engedely_visszavonas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556fad5e-4d6c-4660-9652-3d2615ed1e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39b166a0-7303-4142-8d28-7d92b43c8a4c","keywords":null,"link":"/zhvg/20200924_hajogyari_sziget_engedely_visszavonas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 16:19","title":"Most szüntették meg a Hajógyári-sziget árvízvédelmi fejlesztésének engedélyezési eljárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most egy videót is készítettek.","shortLead":"A Messier 87 galaxis középpontjában található szupermasszív fekete lyukról a 2019-ben bemutatott fotó után most...","id":"20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dff06f6f-78c2-4434-8895-55898910b14d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bdbc3bf-e1dd-44d7-a5d1-8d6a1ad38d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_fekete_lyuk_messier_87_video","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:33","title":"Videón is láthatjuk, mi történt egy fekete lyukkal 55 millió évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]