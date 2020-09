Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","shortLead":"A márka rengeteg extrát mutatott be legújabb sportkocsijaihoz.

","id":"20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ba80e5e-6273-4de0-93ef-57655e6e87dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0a1ab0-f867-4d99-99e5-9749de8066e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200924_A_tuning_szetteket_is_bemutatta_a_BMW_az_uj_M3as_es_M4eshez","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:20","title":"Őrült részletekkel lehet még jobban feldobni az új BMW M3/M4-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben. A műveiben általában a posztszovjet világot elemző író eddig is hangos kritikusa volt Aljakszandr Lukasenka rendszerének. Beszéltünk vele arról, mennyire durva diktatúra valójában a belarusz elnöké, és milyen sors vár ott egy hozzá hasonló értelmiségire. Interjú.","shortLead":"Fehéroroszország egyik legnépszerűbb fiatal írója, Szasa Filipenko hetek óta aktívan tüntet a szabadságért Minszkben...","id":"20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3647010f-5152-429c-b53f-cfb0865527bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c154f87d-d2d0-4fa4-8b7a-6aabb18c6a56","keywords":null,"link":"/kultura/20200925_szasa_filipenko_belarusz_interju","timestamp":"2020. szeptember. 25. 20:04","title":"Szasa Filipenko: Nem lep meg, hogy Orbán és Lukasenka barátok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós oltalmat kapott. Ezzel már 62-re emelkedett azoknak a magyar agrártermékeknek a száma, amelyek földrajzi árujelzője az Európai Unióban oltalmat élvez.","shortLead":"A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós...","id":"20200925_Unios_oltalom_ala_kerul_az_akasztoi_szikiponty","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed98b3d0-bc71-44ef-bbfa-b8fc8ca3d27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Unios_oltalom_ala_kerul_az_akasztoi_szikiponty","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:08","title":"Uniós oltalom alá kerül az akasztói szikiponty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent.","shortLead":"A Momentum Mozgalom elnöke szerint Orbán Viktor nemzetbiztonsági kockázatot jelent.","id":"20200924_FeketeGyor_700_fideszes_tisztviselot_kuldene_el_kormanyvaltas_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7983851f-9c01-41c3-9524-a110c538c7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_FeketeGyor_700_fideszes_tisztviselot_kuldene_el_kormanyvaltas_eseten","timestamp":"2020. szeptember. 24. 12:05","title":"Fekete-Győr 700 fideszes tisztviselőt küldene el kormányváltás esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyedül Szijjártó Péter használja a rendőrség helikoptereit a miniszterek közül.","shortLead":"Egyedül Szijjártó Péter használja a rendőrség helikoptereit a miniszterek közül.","id":"20200924_ORFK_Szijjarto_rendorseg_helikopter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30d295e3-9ad6-4044-8401-0945758e2226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e64356-e906-4028-8898-72ba344642ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200924_ORFK_Szijjarto_rendorseg_helikopter","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:40","title":"ORFK: Szijjártó hétszer repült rendőrségi helikopterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8a55aa-b392-4289-a707-909cfd879ac7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ásványvízben és védőoltásokban is utazik Zhong Shanshan, aki lenyomta az Alibaba alapítóját, Jack Mát és a leggazdagabb kínaivá vált.","shortLead":"Ásványvízben és védőoltásokban is utazik Zhong Shanshan, aki lenyomta az Alibaba alapítóját, Jack Mát és a leggazdagabb...","id":"20200925_Mar_nem_Jack_Ma_a_leggazdagabb_kinai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d8a55aa-b392-4289-a707-909cfd879ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26a1d26-a241-4a92-b935-612b2e5e0c73","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Mar_nem_Jack_Ma_a_leggazdagabb_kinai","timestamp":"2020. szeptember. 25. 15:44","title":"Már nem az Alibaba-alapító Jack Ma a leggazdagabb kínai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159923a-9896-4aa9-808b-c33e83ef9db6","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Csütörtök este, várhatóan 16–17 ezer szurkoló előtt rendezik a Puskás Arénában az Európai Szuperkupa-döntőt: megnéztük, hogyan maradtak szinte érintetlenek a futballstadionok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedésekkel szemben.","shortLead":"Csütörtök este, várhatóan 16–17 ezer szurkoló előtt rendezik a Puskás Arénában az Európai Szuperkupa-döntőt: megnéztük...","id":"20200924_Zart_kaputol_a_kozel_huszezres_kupadontoig_igy_valtak_jarvanyugyi_Petricseszeve_a_stadionok_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6159923a-9896-4aa9-808b-c33e83ef9db6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00541d99-c965-4145-be96-d64f9ff15edc","keywords":null,"link":"/sport/20200924_Zart_kaputol_a_kozel_huszezres_kupadontoig_igy_valtak_jarvanyugyi_Petricseszeve_a_stadionok_Magyarorszagon","timestamp":"2020. szeptember. 24. 20:01","title":"A zárt kaputól a közel húszezres kupadöntőig: így váltak járványügyi Petri-csészévé a stadionok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére a Jászai Gellért érdekeltségében álló, állami megbízásokban is bővelkedő 4iG Nyrt.","shortLead":"Kötelező vételi ajánlatot tett az INNObyte Zrt. és leányvállalata, az Innoware Kft. többségi tulajdonának megszerzésére...","id":"20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23f7ac53-0059-49d9-856b-023198f631f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99163240-e459-400d-bc5a-ff92995ef030","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_4ig_terjeszkedik_kotelezo_veteli_ajanlat_innobyte_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:50","title":"Mesterséges intelligenciát fejlesztő cégbe vásárolja be magát a 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]