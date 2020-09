Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","shortLead":"A férfi hatalmas adósságot halmozott fel. Korábban többször is jelezte, hogy északra akar menni.","id":"20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4c8e1f-be9f-48ac-a5da-2fa950b7cc11","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Eszak_Korea_Del_korea_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:07","title":"Észak-Koreába akart szökni a lelőtt dél-koreai tisztviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","shortLead":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","id":"20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b771dad-e862-4613-838a-cf85a77a3bde","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:26","title":"György herceg ajándékából diplomáciai gondok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek, mint az alacsony energiaárak záloga.","shortLead":"Kivezethetné a kormány azt a passzust, amelyet az Európai Bíróság kifogásolt, és amelyről pár éve még úgy beszéltek...","id":"20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=316db72a-ad25-40d4-88e7-cf56d9b93a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6674087f-34da-4aab-8d4e-f4d369bc8565","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_rezsicsokkentes_itm_javaslat","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:35","title":"A kormány megint megvédi a rezsicsökkentést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon megemelkedett.","shortLead":"Miközben jelentősen visszaesett az okostelefon-vásárlási kedv, az eszközök átlagos eladási ára a legtöbb fontos piacon...","id":"20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=052cb104-50ca-4736-83a2-e914e2b87236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92969fc3-9c76-4dc3-8dba-e28e63f755e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_counterpoint_research_kutatas_okostelefonok_atlagos_eladasi_ara_nott","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:03","title":"Ezt a békát le kell nyelni: drágábbak lettek az okostelefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","shortLead":"Négy másik országgal együtt minket is a vörös mezőbe sorolt az európai járványvédelem (ECDC).","id":"20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a67a90fc-85a4-4957-928b-ead4bc913629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aeff202-1526-4bff-b913-1266c9551f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_magyarorszag_jarvanyterkep_eu_koronavirus_ecdc","timestamp":"2020. szeptember. 29. 19:19","title":"Magyarország vörös listás lett az európai járványtérképen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta, így sikerült új információkhoz jutni róla.","shortLead":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta...","id":"20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f71984-173f-4434-a405-ae62248cc411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 18:13","title":"3200 Celsius-fok van ezen a különleges bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és a kommunista könyvzúzdák örökségével.”","shortLead":"A magyar könyvkiadók közleményükben azt írják, egy könyv megsemmisítése „közösségvállalás a náci könyvégetők és...","id":"20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cc102be-a277-4689-bbd3-4d161f0712f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4931a5-1742-4b7b-a306-9ba2d3b0bd9c","keywords":null,"link":"/elet/20200928_A_konyvkiadok_Duro_Doranak_El_a_kezekkel_a_konyvektol","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:26","title":"A könyvkiadók Dúró Dórának: El a kezekkel a könyvektől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","shortLead":"Az MNB Ingatlan Kft. Lakner László 18 művére csapott le.","id":"20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7caaeb2-1630-4ef4-b590-287231d3054f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200928_Festmeny_Lakner_jegybank","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:09","title":"Közel félmillió euróért vásárol neoavantgárd festményeket a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]