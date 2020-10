Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"425fe86f-941b-49d4-89c3-71b2bb412f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a Fonyódi-hegyről is látni lehetett a füstöt.","shortLead":"Még a Fonyódi-hegyről is látni lehetett a füstöt.","id":"20201003_Kigyulladt_vitorlas_balatonfenyves_kikoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=425fe86f-941b-49d4-89c3-71b2bb412f0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0024480e-7115-46d9-b6ce-1ce938cc833f","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Kigyulladt_vitorlas_balatonfenyves_kikoto","timestamp":"2020. október. 03. 09:48","title":"Kigyulladt egy vitorlás a balatonfenyvesi kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el a koronavírus-fertőzést március óta. Meglehetősen nagy számot közölt.","shortLead":"Sokáig titkolta a számokat, de végül elárulta az Amazon, hogy hány amerikai munkavállalója kapta el...","id":"20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae22e499-ded5-4e3b-bfd3-78ef95c7ec73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f02299-acec-4bd1-8345-88bd2f93d659","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_amazon_alkalmazottak_koronavirus_fertozese","timestamp":"2020. október. 03. 08:03","title":"Színt vallott az Amazon: 20 ezer dolgozója fertőződött már meg koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f32097a-fa4e-4807-a99b-46b18be7c89a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Japánban gyártott kisautó legújabb változatával messze nem lehetetlen 4 liter alatti fogyasztási értékeket produkálni.","shortLead":"A Japánban gyártott kisautó legújabb változatával messze nem lehetetlen 4 liter alatti fogyasztási értékeket produkálni.","id":"20201003_ehezobajnok_kiprobaltuk_az_uj_hibrid_suzuki_swiftet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f32097a-fa4e-4807-a99b-46b18be7c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f982480-74c1-44de-93bf-3bb4d778a083","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_ehezobajnok_kiprobaltuk_az_uj_hibrid_suzuki_swiftet","timestamp":"2020. október. 03. 06:41","title":"Éhezőbajnok: kipróbáltuk az új hibrid Suzuki Swiftet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16fbdd72-7039-4c93-a845-126612ce5c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Spektrum új, Világraszóló találmányok című dokusorozatának első epizódja a töréstesztekre fejlesztett próbabábukat mutatja be, melyek alapjaiban forradalmasították az autóipart.","shortLead":"A Spektrum új, Világraszóló találmányok című dokusorozatának első epizódja a töréstesztekre fejlesztett próbabábukat...","id":"20201003_spektrum_vilagraszolo_talalmanyok_auto_vezetes_probababu_toresteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16fbdd72-7039-4c93-a845-126612ce5c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a398e4e-e2b8-40e6-9622-0cfc7c945467","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_spektrum_vilagraszolo_talalmanyok_auto_vezetes_probababu_toresteszt","timestamp":"2020. október. 03. 09:03","title":"Elaltatott disznókkal és emberi tetemekkel is végeztek törésteszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01801db-899d-461f-a1d1-ca12a4dd70ac","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jóval kevesebben kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel azok közül, akik szemüveget viselnek legalább napi nyolc órában. Erre a következtetésre kínai kutatók jutottak, miután áttanulmányozták koronavírusos betegek kórtörténetét. ","shortLead":"Jóval kevesebben kerülnek kórházba koronavírus-fertőzéssel azok közül, akik szemüveget viselnek legalább napi nyolc...","id":"202040_szemuveg_akoronavirus_ellen_atlatnak_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01801db-899d-461f-a1d1-ca12a4dd70ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6788ef92-fa89-44f2-b767-cc86d4246211","keywords":null,"link":"/360/202040_szemuveg_akoronavirus_ellen_atlatnak_rajta","timestamp":"2020. október. 03. 13:45","title":"A szemüvegesek ritkábban kapják el a koronavírust?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","shortLead":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","id":"20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720b8bf-e7cf-4371-8051-e58b78425a58","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","timestamp":"2020. október. 04. 16:48","title":"Hétfőtől őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni kompok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitterezett is. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már...","id":"20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dae70-a27c-42fe-8071-b8acb404ddfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","timestamp":"2020. október. 03. 07:23","title":"Remdesivirrel kezelik Donald Trumpot, nincs szüksége oxigénre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]