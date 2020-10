Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó 50 elhunytnál 32-nél szerepelt krónikus betegségként a magas vérnyomás. ","shortLead":"Az utolsó 50 elhunytnál 32-nél szerepelt krónikus betegségként a magas vérnyomás. ","id":"20201003_Muller_A_magas_vernyomasban_szenvedoknel_sulyosabb_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8892fa76-1fd5-44d4-9207-6af90e1665cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Muller_A_magas_vernyomasban_szenvedoknel_sulyosabb_a_koronavirus","timestamp":"2020. október. 03. 12:32","title":"Müller: A magas vérnyomásban szenvedőknél súlyosabb a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Odrobina László madridi nagykövetet pedig felmentette Áder János.","shortLead":"Odrobina László madridi nagykövetet pedig felmentette Áder János.","id":"20201002_schopflin_gyorgy_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=445c1964-1e2a-4ced-bddd-00c64b1367f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c5afc1-8c48-4ce2-92ce-8a365ce3c880","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_schopflin_gyorgy_nagykovet","timestamp":"2020. október. 02. 20:55","title":"Nagykövet lett a 81 éves volt fideszes EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy nem jelentett veszélyt, a német hírportálokat idéző MTI szerint csekély mennyiségű robbanószert tartalmazott.","shortLead":"Pokolgépnek látszó tárgyat találtak egy vonaton a németországi Kölnben, de a tűzszerészek megállapították, hogy a tárgy...","id":"20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25bca70f-468a-4ae4-ad3f-c0fadc775a54","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Kiderult_hogy_veszelytelen_a_szerkezet_amit_a_kolni_vonaton_talaltak","timestamp":"2020. október. 03. 20:14","title":"Kiderült, hogy veszélytelen a szerkezet, amit a kölni vonaton találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab9fdf-c041-44a5-98de-89ae990bcfbc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve ilyenkor, amikor átszakadt a gát és vörösiszap öntött el több települést Ajka mellett, még csak sejteni lehetett, hogy nem természeti katasztrófa történt. A felelősöket már aznap elkezdték keresni, a politikusoknak egy hét kellett csak, hogy megmondják, szerintük ki a bűnös, de a bíróság azóta sem jutott el a jogerős ítéletig. Áttekintettük, mi vezethetett el az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar ipari katasztrófájához, és mi történt az azóta eltelt tíz évben.","shortLead":"Tíz éve ilyenkor, amikor átszakadt a gát és vörösiszap öntött el több települést Ajka mellett, még csak sejteni...","id":"20201003_vorosiszap_ajka_kolontar_devecser_evfordulo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab9fdf-c041-44a5-98de-89ae990bcfbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432be4bb-ec87-436b-a68c-21651bee95c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_vorosiszap_ajka_kolontar_devecser_evfordulo","timestamp":"2020. október. 03. 07:00","title":"Tíz évvel a vörösiszap-katasztrófa után: a Mal Zrt. már nincs sehol, de a jogerős ítéletre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: az elmúlt héten napi átlagban 2000 új fertőzöttet regisztráltak az egészségügyi hatóságok, ami 84 százalékos növekedést jelent az előző heti adatokhoz képest - írta vasárnap a helyi sajtó.\r

","shortLead":"Belgiumban tovább gyorsult a koronavírus-járvány terjedése: az elmúlt héten napi átlagban 2000 új fertőzöttet...","id":"20201004_A_belgak_ugy_velik_a_helyzet_nagyon_aggaszto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da37023a-c86d-4e9a-b9e6-0fc1ca5422e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_A_belgak_ugy_velik_a_helyzet_nagyon_aggaszto","timestamp":"2020. október. 04. 19:03","title":"A belgák úgy vélik, \"a helyzet nagyon aggasztó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4d4442e-d574-4661-b8f2-0d63d65ea837","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban világszinten szakértői konszenzus van, hogy a pénzügyi ismereteket a legjobb már gyerekkorban elsajátítani, így számolható fel leghatékonyabban az ezen a téren a magyar lakosság körében is tapasztalható ismerethiány. Az OTP Fáy András Alapítvány szerint erre a hagyományos oktatási módszerek nem igazán alkalmasak, inkább élményt nyújtva, szórakoztatva kell tanítani. Ennek jegyében egy egy pénzügyi feladványokkal teletűzdelt, ingyenesen letölthető, fiataloknak szóló mobilos játékot fejlesztett a szervezet.","shortLead":"Abban világszinten szakértői konszenzus van, hogy a pénzügyi ismereteket a legjobb már gyerekkorban elsajátítani...","id":"20201003_penzugyi_tudatossag_fejlesztese_mobilos_jatek_ingyenes_otp_fay_andras_alapitvany_platypus_a_finlit_story_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4d4442e-d574-4661-b8f2-0d63d65ea837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7d1a10-5282-4fe4-aef8-70503fdf461d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_penzugyi_tudatossag_fejlesztese_mobilos_jatek_ingyenes_otp_fay_andras_alapitvany_platypus_a_finlit_story_letoltes","timestamp":"2020. október. 03. 11:03","title":"Ingyenes, magyar mobiljátékkal tanulhatnak meg a fiatalok bánni a pénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]