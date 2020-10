Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation 5-öt.","shortLead":"Több olyan videó is felkerült a YouTube-ra, amiben már működés közben láthatjuk a Sony új játékkonzolját, a PlayStation...","id":"20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cfe7a1d-3ed2-4c4c-b429-621aab0a8359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b0abd2-b397-40b3-885e-c0623aa0e678","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_sony_playstation_5_ps5_jatekkonzol_video","timestamp":"2020. október. 05. 11:03","title":"Videó: Még nem is lehet kapni, vannak, akik már játszanak a PlayStation 5-ön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás támogatását, miközben Budapesten keresztbe fekszik az ellenzéki vezetés kerékpárosbarát intézkedéseinek.","shortLead":"Mintha nem tudná az első kerék, mit csinál a hátsó: a kormány az idők szavát meghallva felcsavarta a bringázás...","id":"202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cd6265f-506a-4e55-9f0b-d3ef82941d01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405a913a-572f-4a28-90e9-66b3e48c4c52","keywords":null,"link":"/360/202040__a_kerekparozas_eve__kozlekedesatalakitas__harc_budapestert__ketkerekkotok","timestamp":"2020. október. 06. 07:00","title":"A kerékpározás éve van, Orbánék mégis pont a bringázással támadják Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","shortLead":"A Reticulum Insurance teljes állományátruházással csatlakozott a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-hez.","id":"20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17150c96-c880-4c0f-9c00-250a57388928","keywords":null,"link":"/kkv/20201006_meszaros_lorinc_alkuszceg_alkusz_reticulum_insurance_hungarikum_biztositasi_alkusz_kft","timestamp":"2020. október. 06. 11:36","title":"Új alkuszcéggel bővült Mészáros biztosítós birodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak – jelentette hétfő reggel az örmény, illetve az azeri védelmi minisztérium.\r

","shortLead":"Az azeri erők rakétákkal lövik Hegyi-Karabah fővárosát, Sztepanakertet, az örmény erők pedig több azeri várost támadnak...","id":"20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a8ba620-82b5-4685-a209-33d68dad3d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7dc8bb1-01e0-4bda-a958-a1df9326731d","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_hegyi_karabah_azerbajdzsan_ormenyorszag_haboru","timestamp":"2020. október. 05. 12:30","title":"Karabahi háború: tovább lövi egymást Azerbajdzsán és Örményország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","shortLead":"Az énekesnő egy hálószerű maszkot viselt, amely első látásra járványvédelmileg nagyjából semmire se jó.","id":"20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c31cc324-53c2-44dd-ba7a-fd63bb13f3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cede892f-eb39-4255-a9aa-cbd85317f377","keywords":null,"link":"/elet/20201005_A_rajongok_kiborultak_Lana_del_Rey_maszkjan","timestamp":"2020. október. 05. 15:15","title":"A rajongók kiborultak Lana del Rey maszkján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"gazdasag","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és a szabályozásban vannak véleménykülönbségek. A szakszervezet szerint viszont a rapid módon elfogadott törvénybe beleremeghet az állami ellátó rendszer.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint a végső vágyott céljuk a kormányéval szinte azonos, de az ütemezésben és...","id":"20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8c116-de05-4a28-a03f-3c73e4feec93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758d36a0-91e4-4849-b132-68fe2b0fad92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201006_Magyar_Orvosok_Szakszervezete_Csapdaba_csaltak_az_orvostarsadalmat","timestamp":"2020. október. 06. 10:34","title":"Magyar Orvosok Szakszervezete: Csapdába csalták az orvostársadalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","shortLead":"Ennek köszönhetően további premiereket is elhalasztanak. ","id":"20201006_Dune_premier_mozi_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2f67671-f414-4def-9e3d-6f5edbb2d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee38f9e-4b5c-4da0-b7f4-65d7a942f28e","keywords":null,"link":"/kultura/20201006_Dune_premier_mozi_film","timestamp":"2020. október. 06. 11:07","title":"Hatalmasat csúszik a Dűne premierje a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]