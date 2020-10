Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","shortLead":"Rövidebb ideig, de továbbra is 40 percenként járnak Szántód és Tihany között.","id":"20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f791a52-26cf-418e-bd49-ef1134b956cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720b8bf-e7cf-4371-8051-e58b78425a58","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_Hetfotol_oszi_menetrend_szerint_kozlekednek_a_balatoni_kompok","timestamp":"2020. október. 04. 16:48","title":"Hétfőtől őszi menetrend szerint közlekednek a balatoni kompok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves zivatarok jönnek délután. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Trump rosszabbul volt, mint elsőre közölték, Tarlós István vendettára számít, ha az ellenzék nyeri a választást, heves...","id":"20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62499458-59ef-44be-a7f5-6fa666fa3d90","keywords":null,"link":"/360/20201005_Radar360_Ujabb_lelegeztetogepeket_vennenek","timestamp":"2020. október. 05. 08:05","title":"Radar360: Újabb lélegeztetőgépeket vennének, marad a patthelyzet SZFE-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","shortLead":"A hadászati stabilitásról folytatott orosz-amerikai konzultációk újabb fordulóját hétfőn Helsinkiben fogják megtartani.","id":"20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35e4cb56-cbb7-4222-a721-1368c77eecfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6339cb07-484b-4ea6-80f0-c82185359314","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Moszkva_oroszamerikai_konzultacio_lesz_hetfon_a_hadaszati_stabilitasrol","timestamp":"2020. október. 04. 20:05","title":"Moszkva: orosz-amerikai konzultáció lesz hétfőn a hadászati stabilitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d412dad6-4eb0-417f-96ef-e62eebe0478d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orrát és az ajkát is levágták annak a kora középkori Angliában élt fiatalnak, akinek földi maradványát most alaposabban is megvizsgálták a kutatók.","shortLead":"Az orrát és az ajkát is levágták annak a kora középkori Angliában élt fiatalnak, akinek földi maradványát most...","id":"20201005_angolszasz_csonkitas_koponya_orr_ajak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d412dad6-4eb0-417f-96ef-e62eebe0478d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f57cd5-eb2b-4232-9b14-3d1d5e158f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20201005_angolszasz_csonkitas_koponya_orr_ajak","timestamp":"2020. október. 05. 18:03","title":"Kegyetlen csonkítással büntették meg ezt az angolszász fiatalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0d8a25-75b2-4dc7-830e-b0e115b73584","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Varga Zsolt András kinevezését várhatóan simán megszavazza a kormánypárti többség.","shortLead":"Varga Zsolt András kinevezését várhatóan simán megszavazza a kormánypárti többség.","id":"20201005_kuria_biro_varga_zs_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef0d8a25-75b2-4dc7-830e-b0e115b73584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8e3587-112c-4c8b-9204-5a8967435883","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_kuria_biro_varga_zs_andras","timestamp":"2020. október. 05. 15:35","title":"Olyan legfőbb bírónk lehet, aki soha nem volt bíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de az iskolákban javult a helyzet.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos szerint nincs pénzügyi korlátja a tesztelésnek, a járvány felszálló szakaszában vagyunk, de...","id":"20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d123f7-ceea-42b3-8f36-0fab6b7ec150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f97a7330-c1ed-4174-9c22-644b8d040f6c","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_operatv_torzs_muller_szuperkupa","timestamp":"2020. október. 05. 13:13","title":"Müller: Nem alakult ki gócpont a Szuperkupa-döntőn a számok alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi épületek blokádját szervezők büntetlenségét ígérték a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) új vezetői abban az esetben, ha azonnal befejeződik az intézmény dolgozóinak sztrájkja és október 7-ig az épületek blokádja.","shortLead":"Többek között kétlépcsős bérfejlesztést, az intézmény jövőjéről szóló, átfogó egyeztetést, valamint az egyetemi...","id":"20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4af2380c-fee4-4d63-b3b0-012b5cc3bc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edb07f68-415c-49b4-98f0-6fc8b258799c","keywords":null,"link":"/kultura/20201004_Nyolcpontos_megegyezesi_javaslatot_tett_az_egyetem_uj_vezetese","timestamp":"2020. október. 04. 18:32","title":"Nyolcpontos megegyezési javaslatot tett az SZFE új vezetése, büntetlenséget is ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak arra, hogy már karácsonyig jelentősen változik a helyzet, de addig \"rázósnak bizonyulhat az út\".","shortLead":" Boris Johnson brit miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány elleni küzdelem tudományos eredményei reményt adnak...","id":"20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3a054b2-ed92-4a03-8dea-610d82058884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64b041c-a673-4e67-9e9b-947c0ecae8e4","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Boris_Johnson_szerint_karacsonyig_jelentosen_enyhulhet_a_jarvany","timestamp":"2020. október. 04. 14:55","title":"Boris Johnson szerint karácsonyig jelentősen enyhülhet a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]