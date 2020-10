Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1d45809-beef-464f-9ff4-f09c61066e08","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Huszonnyolc embert kellett kórházba vinni a bioetanolgyár dolgozói közül, miután salétromsav került egy tartálynyi hipóba.","shortLead":"Huszonnyolc embert kellett kórházba vinni a bioetanolgyár dolgozói közül, miután salétromsav került egy tartálynyi...","id":"20201009_klorgaz_boietanol_gyar_dunafoldvar_baleset_mergezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1d45809-beef-464f-9ff4-f09c61066e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d640ee1e-77ad-4519-9465-ef2382019d2b","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_klorgaz_boietanol_gyar_dunafoldvar_baleset_mergezes","timestamp":"2020. október. 09. 19:51","title":"„Tudtuk, hogy futnunk kell” – megszólaltak a dolgozók a dunaföldvári gázömlés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc5d0c74-c1a2-4b1c-aedf-b8e66cd55b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tízezer csomag készült a szivárványos kekszből, boltokba nem kerül.","shortLead":"Tízezer csomag készült a szivárványos kekszből, boltokba nem kerül.","id":"20201011_Itt_az_Oreo_szivarvanyos_keksze_a_melegek_baratainak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc5d0c74-c1a2-4b1c-aedf-b8e66cd55b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ec80a3-0f5f-4419-8130-21a2c8058a40","keywords":null,"link":"/kkv/20201011_Itt_az_Oreo_szivarvanyos_keksze_a_melegek_baratainak","timestamp":"2020. október. 11. 09:35","title":"Itt a homokekszuális Oreo a melegek barátainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a8ab2a-bf6a-48f7-9af8-9c548862bc39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DDR5 a 2013 óta használatos DDR4 technológiát váltja majd a számítógép-memóriák piacán. Az első újfajta RAM-kártyát a dél-koreai SK Hynix mutatta be.","shortLead":"A DDR5 a 2013 óta használatos DDR4 technológiát váltja majd a számítógép-memóriák piacán. Az első újfajta RAM-kártyát...","id":"20201009_ddr5_ram_memoria_sk_hynix_64_gb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88a8ab2a-bf6a-48f7-9af8-9c548862bc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7b6db1-6664-4e89-814a-d20121363bb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201009_ddr5_ram_memoria_sk_hynix_64_gb","timestamp":"2020. október. 09. 20:03","title":"Újfajta memória jön a számítógépekbe, ez a RAM sokkal gyorsabb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték, hogy játékosokról van-e szó, de azt igen, hogy ha kell, otthonról is csatlakoznak majd futballisták a kerethez.","shortLead":"A vasárnapi Nemzetek Ligája-mérkőzés előtt három koronavírusost találtak a válogatottnál. Azt nem közölték...","id":"20201010_koronavirus_cseh_valogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5d3f8-e74a-4b95-9fb6-6faa8c5b344d","keywords":null,"link":"/sport/20201010_koronavirus_cseh_valogatott","timestamp":"2020. október. 10. 17:48","title":"Hárman is koronavírusosak a cseh válogatottnál, így sem marad el a csapat következő meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7941e6-8532-4f19-a94c-09857bc7fb11","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A konzervatív jelölt áterőltetési szándéka miatti dühükben a demokraták az amerikai legfelső bíróság létszámának növelésével fenyegetőznek. Franklin D. Roosevelt elnök a hatalma csúcsán kudarcot vallott egy ilyen manőverrel, de az idő neki dolgozott.","shortLead":"A konzervatív jelölt áterőltetési szándéka miatti dühükben a demokraták az amerikai legfelső bíróság létszámának...","id":"202041__amerikai_legfelso_birosag__roosevelt_manovere__new_deal__letszamtan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7941e6-8532-4f19-a94c-09857bc7fb11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"642ed5f6-bfef-4b5e-83b3-d865c2d87438","keywords":null,"link":"/360/202041__amerikai_legfelso_birosag__roosevelt_manovere__new_deal__letszamtan","timestamp":"2020. október. 10. 13:30","title":"Játszmák az amerikai legfelső bíróságért: a létszámnövelés Rooseveltnek sem sikerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","shortLead":"Alaptörvény-ellenesnek tartják az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabályt.","id":"20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd8c0da-660a-4071-99d1-541c4a2ac4e2","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_ader_janos_orvosegyetemek_szakszervezeti_szovetsege_torveny_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2020. október. 09. 22:02","title":"Ne írja alá az új törvényt – kéri Ádertől az Orvosegyetemek Szakszervezeti Szövetsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező közül ezer kitartó szerencsésnek fizet egy 2,5 milliós, de a munkaerőpiacon kétes értékű képzést.","shortLead":"Hű a nevéhez az Újratervezés program, amely állandó tervezés alatt áll. A kormány, uniós pénzből, 62 ezer jelentkező...","id":"202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=895b5a86-c900-4b94-bf2a-d8e1c6a2c84b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d50c2307-e03a-4dc6-a007-86cae4609fc5","keywords":null,"link":"/360/202041__programozoiskolak__allami_kepzes__zsakbamacska__kod_elotte_kod_utana","timestamp":"2020. október. 11. 11:00","title":"Programozó senki sem lesz ettől a tanfolyamtól, de legalább sokba kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","shortLead":"A szakszervezet szerint a gyárban a járvány idején is termelnek, így semmi sem indokolja, hogy ne emelkedjenek a bérek.","id":"20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8211c8-9163-4dc8-ad53-5b4f2f7be3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d5988f-99ee-4617-a4eb-0b5e3cc174f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_13_szazalekos_fizetesemelest_szeretnenek_a_tiszavasvari_gyogyszergyarban","timestamp":"2020. október. 10. 11:22","title":"13 százalékos fizetésemelést szeretnének a tiszavasvári gyógyszergyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]