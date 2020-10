Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"059677cf-ad21-4604-8d89-98e891668d15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mariya Gabriel stábjának egy tagjáról hétfőn derült ki, hogy koronavírusos. A biztos első pozitív tesztje szombati.","shortLead":"Mariya Gabriel stábjának egy tagjáról hétfőn derült ki, hogy koronavírusos. A biztos első pozitív tesztje szombati.","id":"20201010_koronavirus_europai_bizottsag_mariya_gabriel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=059677cf-ad21-4604-8d89-98e891668d15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de116e5-c0a9-4be1-84e5-534c963b6e4f","keywords":null,"link":"/vilag/20201010_koronavirus_europai_bizottsag_mariya_gabriel","timestamp":"2020. október. 10. 16:19","title":"Elérte a koronavírus az Európai Bizottságot, pozitív lett egy biztos tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt elsüllyedt az Estonia nevű észt komphajó. A viharos időben bekövetkezett tragédia okát a mai napig nem állapították meg pontosan, s a roncsról készült videófelvételek alapján most egy új, logikusnak tűnő magyarázat is született.","shortLead":"Több mint 850 ember halt meg 1994 szeptemberének végén, amikor Észtország és Svédország között rövid idő alatt...","id":"20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=49c4e7a9-15f3-4dea-9fa4-2cf448e2466a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68924188-7cbe-4547-9859-470107568b87","keywords":null,"link":"/vilag/20201011_estonia_hajoszerencsetlenseg","timestamp":"2020. október. 11. 14:00","title":"Új bizonyíték boríthatja az eddigi teóriákat a XX. század egyik legsúlyosabb hajókatasztrófája körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","shortLead":"A külügy ismét úgy reagált: a miniszter magánéletbeli kapcsolatát nem keveri össze a munkájával. ","id":"20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87efcf20-f044-4765-af19-c6b1ee9d3b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f372f855-f7cd-401d-94a9-cbd4de2a7341","keywords":null,"link":"/kkv/20201010_Egyutt_jart_sielni_az_exportfejlesztesi_ugynokseg_uj_vezetojevel_Szijjarto_Peter","timestamp":"2020. október. 10. 15:07","title":"Együtt járt síelni az exportfejlesztési ügynökség új vezetőjével Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"883040eb-a400-45d5-b7cb-6a977d695839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok a képek, amelyek nagy valószínűséggel az említett eszközön fognak háttérképekként bemutatkozni.","shortLead":"Jövő héten mutatják be a OnePlus 8T csúcstelefont, azonban az egyik weboldal jóvoltából akár már most letölthetők azok...","id":"20201010_oneplus8t_hatterkepek_letoltes_androidos_csucstelefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=883040eb-a400-45d5-b7cb-6a977d695839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42889b28-24e7-4007-8875-026cf4154ff2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_oneplus8t_hatterkepek_letoltes_androidos_csucstelefon","timestamp":"2020. október. 10. 12:03","title":"Még be sem mutatták, de ön már letöltheti a legújabb OnePlus csúcstelefon háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint a többi között a Mol közreműködésével. A reptér értéke 700-800 milliárd forint, ami még az olajmultinak sem aprópénz. A reptér a járvány előtt ráadásul jól fialt, és nem rövid távú, hanem sok évtizedes befektetés, meg aztán állítólag nincs is eladósorban.","shortLead":"Újra felvetődött, hogy a kormány visszaszerezné a ferihegyi repteret, a Bloomberg által idézett találgatások szerint...","id":"20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8944b34-8393-4237-90c0-f46f2ec54727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b485f573-380d-4ff5-a452-64db462f0344","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_budapest_airport_koronavirus_ner","timestamp":"2020. október. 09. 17:25","title":"Ferihegy nagy falat a Molnak, és a kormány gyomrát is megfeküdné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","shortLead":"A Richter-skála szerint 2,1 volt az erőssége.","id":"20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d36bcd96-6d87-43f3-9174-6f5a220dc60c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300b9091-b4ae-4b3b-a095-bc1d4e7d042a","keywords":null,"link":"/itthon/20201010_Foldrenges_volt_Sajoladon","timestamp":"2020. október. 10. 13:34","title":"Földrengés volt Sajóládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","shortLead":"Összesen 5 ezer férőhelyről lenne szó egy kormányhatározat szerint.","id":"20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b0939f-11d5-4841-a4da-d8993c4f98f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44401a4f-f4a4-4408-a624-f5785c71d428","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201010_700_milliobol_terveztet_parkolokat_a_kormany","timestamp":"2020. október. 10. 14:09","title":"700 millióból terveztet parkolókat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület szerint. ","shortLead":"Nincs elegendő egészségügyi dolgozó az állami- és a magánszektor szembeállításához a magánszolgáltatókat tömörítő...","id":"20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb42798-a605-412c-a3f8-aa34ca46a209","keywords":null,"link":"/itthon/20201009_egeszsegugyi_atalakitas_maganpraxis_allami_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 09. 20:11","title":"Orvoshiányt hozhat az állami egészségügyben, de árthat a magánszektornak is a kettő szétválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]