Francis Fukuyama a világ egyik leghíresebb filozófusa és politikai gondolkodója. Az amerikai Stanford Egyetem professzora máig leghíresebb műve az 1992-ben megjelent A történelem vége és az utolsó ember (The End of History and the Last Man), amelyben a kommunista rezsimek összeomlását követően azt állította: a történelmi haladás mint ideológiák közti harc tulajdonképpen véget ért, és a hidegháború időszaka, a berlini fal lebontása után a világban a liberális demokrácia uralmának kora következik, a politika és gazdasági liberalizmus elkerülhetetlen győzelmével. Stumpf István jogász, politológus, egyetemi tanár. 1983 és 1988 között alapító igazgatója a Társadalomtudományi Szakkollégiumnak, mely ma a Bibó István Szakkollégium nevet viseli, itt részt vett a Fidesz későbbi alapító politikusainak nevelésében, politikai szocializációjában. A rendszerváltás után megalapította a Századvég Politikai Iskolát, melynek szervező igazgatója volt. Az első Orbán-kormányban (1998-2002) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, 2010 és 2019 között alkotmánybíró. Konzervatív értelmiségi, aki számos alkalommal fogalmazott meg kritikát Orbán Viktorral és a Fidesszel szemben, a többi közt a hvg.hu-nak adott interjújában is.