[{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint az ezredforduló előtti 20 évben. ","shortLead":"2000 és 2019 között 7348 olyan természeti katasztrófa történt, amelyet a klímaváltozás okozott: ez kétszer annyi, mint...","id":"20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9101c425-a836-486e-8795-00fb9191c7e6","keywords":null,"link":"/zhvg/20201014_ENSZ_Milliok_szamara_valhat_elhetetlen_pokolla_a_Fold","timestamp":"2020. október. 14. 10:58","title":"ENSZ: Milliók számára válhat élhetetlen pokollá a Föld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok húzószáma, és végül utóbbi mellett döntött – részben a pénz miatt.","shortLead":"Egy szivárogtató szerint az Apple sokáig gondolkodott, hogy a 120 Hz-es kijelző, vagy az 5G legyen az új mobilok...","id":"20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a01bafb0-009f-4c64-aaa7-f074fa4d6b03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09158318-de2d-4037-aa03-6967dd8cc8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_apple_iphone_12_5g_120_hz_es_kepernyo","timestamp":"2020. október. 12. 18:03","title":"Az Apple állítólag 120 Hz-es kijelzőt akart az új iPhone-ba, de az 5G jobban eladható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","shortLead":"Az egész onnan indult, hogy ismeretlenek kezdtek szórólapokat osztogatni azzal, valójában hajléktalanszálló épülne.","id":"20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5a3ac62-7052-4b58-8897-05cd51e88fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615bd62-d090-40fb-b08d-fe665fb08331","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_soroksar_utcarol_lakasba_berlakas","timestamp":"2020. október. 13. 20:34","title":"A soroksári önkormányzat torpedózta meg a bérlakások építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e433edea-d5f2-4609-a9c2-765457e55e02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jön A korona negyedik évada, itt az előzetes.","shortLead":"Jön A korona negyedik évada, itt az előzetes.","id":"20201014_Diana_hercegno_menyasszonyi_fatyla_bekuszik_a_kepernyore","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e433edea-d5f2-4609-a9c2-765457e55e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca3d1c1-55e5-4067-8c53-8f82a841b5bc","keywords":null,"link":"/elet/20201014_Diana_hercegno_menyasszonyi_fatyla_bekuszik_a_kepernyore","timestamp":"2020. október. 14. 09:34","title":"Diana hercegnő menyasszonyi fátyla bekúszik a képernyőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","shortLead":"A jelölt pedig nyilván nem csak a közösségi oldalon népszerűsítette magát, ott vannak a plakátok, szórólapok is.","id":"20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5c0c98bd-1403-41d9-ad1e-a7793d6760ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a018766-808f-4ee1-b4fd-9a925c3b48dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_koncz_zsofia_fidesz_kampany_facebook_fizetett_hirdetes_reklam_hirdeteskezelo","timestamp":"2020. október. 12. 19:03","title":"A Fidesz-győztes Koncz Zsófia csak Facebook-reklámra több mint 5 milliót költött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal algoritmusa nem engedte. A Facebook rendszere túlszexualizált tartalomnak látta a zöldségeket.","shortLead":"A The Seed Company egy egyszerű, hagymákat ábrázoló hirdetést szeretett volna közzétenni a Facebookon, de az oldal...","id":"20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1684181-9f87-4f4f-b756-2963165a2c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffcb23a6-a553-472b-8820-64acf6f2dd7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_facebook_algoritmus_hirdetes_hagyma_voroshagyma_cenzura","timestamp":"2020. október. 14. 09:03","title":"Cenzúra a javából: hagymákat törölt a Facebook, mert túl erotikusnak vélte őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","shortLead":"Aki továbbra is együttműködik, az munkajogi felelősséggel tartozik. ","id":"20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a7735fd-e428-4cf7-8929-f420444eafa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0014c995-1346-4d80-a845-e9e924c4fa01","keywords":null,"link":"/kultura/20201013_Szarka_Gabor_megtiltotta_az_SZFE_polgarainak_hogy_egyuttmukodjenek_az_egyetemfoglalokkal","timestamp":"2020. október. 13. 15:39","title":"Szarka Gábor megtiltotta az SZFE polgárainak, hogy együttműködjenek az egyetemfoglalókkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]