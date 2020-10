Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1532c34a-4179-4d41-9d46-0bada71a273b","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Michael Gove szerint \"az ajtó félig nyitva áll\" a további Brexit-tárgyalások előtt.","shortLead":"Michael Gove szerint \"az ajtó félig nyitva áll\" a további Brexit-tárgyalások előtt.","id":"20201018_A_brit_kabinetminiszter_szerint_nincs_mar_ketharmados_esely_a_megallapodasra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1532c34a-4179-4d41-9d46-0bada71a273b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a905a131-1d58-499e-a40f-cbd0b42de2ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_A_brit_kabinetminiszter_szerint_nincs_mar_ketharmados_esely_a_megallapodasra","timestamp":"2020. október. 18. 14:12","title":"A brit kabinetminiszter szerint nincs már kétharmados esély a megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. október. 19. 13:30","title":"Mi köze a pestisjárványnak az ingyenes színházhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","shortLead":"Vége a lomha nehézfegyverek korszakának, a SpaceX szupergyors rakétákkal száll be a fegyverkezési versenybe.","id":"20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ca4ecd9-20f0-466e-8c41-3b7c25796e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada75c89-8227-4279-a861-ca1b0554bf50","keywords":null,"link":"/kkv/20201018_SpaceX_amerikai_hadsereg_raketak_fegyverkezesi_verseny_Elon_Musk","timestamp":"2020. október. 18. 16:10","title":"A Spacex már a fegyverkezési versenyből sem tud kimaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ATV helyszíni tudósítója szerint az őszi szünetre hivatkozva tiltották meg nekik, hogy belépjenek a termükbe. ","shortLead":"Az ATV helyszíni tudósítója szerint az őszi szünetre hivatkozva tiltották meg nekik, hogy belépjenek a termükbe. ","id":"20201019_Nem_engedtek_be_a_tantermukbe_az_SZFE_latvanytervezo_osztalyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ac491a1-e3f0-4050-b504-45515fd05ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da584635-35c4-40cd-9368-f25d03482d76","keywords":null,"link":"/kultura/20201019_Nem_engedtek_be_a_tantermukbe_az_SZFE_latvanytervezo_osztalyat","timestamp":"2020. október. 19. 11:20","title":"Nem engedték be a tantermükbe az SZFE látványtervező osztályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","shortLead":"A városok terjeszkedése, a légszennyezés, a betolakodó fajok is súlyosbítják a problémát Európában.","id":"20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f66dee-2461-4ab2-aa2e-a1b24131b5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ebd6c3-fe08-4897-a69d-bfa6fc46e785","keywords":null,"link":"/zhvg/20201019_Europa_termeszetes_elohelyek_","timestamp":"2020. október. 19. 17:06","title":"A korábbinál is rosszabb állapotban vannak Európa természetes élőhelyei ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt egy menekültstátust kapott, moszkvai születésű csecsen iszlamista késsel megölt és lefejezett, amiért Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak a szólásszabadságról tartott óráján.\r

\r

","shortLead":"Tízezrek emlékeztek a francia nagyvárosokban vasárnap arra a középiskolai történelemtanárra, akit két nappal ezelőtt...","id":"20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15734d6-a730-42bb-8766-e1a3d21dfe4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8464c1-fa1f-449c-8985-f3c8a3e980f0","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Nem_ijesztenek_rank_Nem_felunk__tomegek_emlekeztek_a_lefejezett_tanarra","timestamp":"2020. október. 18. 20:29","title":"\"Nem ijesztenek ránk. Nem félünk” - tömegek emlékeztek a lefejezett tanárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26740ff8-1f45-4f83-a285-43e0907b752a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Manchester City sztárja egy bedobás jogosságát vitatta, aközben érintette meg a partjelzőt. A szabályok szerint ezért lapot is kaphatott volna.\r

","shortLead":"A Manchester City sztárja egy bedobás jogosságát vitatta, aközben érintette meg a partjelzőt. A szabályok szerint ezért...","id":"20201019_asszisztens_premier_league_sergio_aguero_manchester_city","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26740ff8-1f45-4f83-a285-43e0907b752a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfe3c4e-593e-44bf-8cb7-6eaac4032bf0","keywords":null,"link":"/sport/20201019_asszisztens_premier_league_sergio_aguero_manchester_city","timestamp":"2020. október. 19. 12:17","title":"Agüero lekezelően megragadta az asszisztensnő vállát, mégsem büntetik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]