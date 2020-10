Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","shortLead":"A torontói magyar főkonzul kapcsolta be az ünnepi világítást.","id":"20201024_niagara_1956_vizeses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1b6df99-c1db-4f6d-b1dc-d26bd08470b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9e1d5-e3bf-498d-93df-38d29b0a011a","keywords":null,"link":"/elet/20201024_niagara_1956_vizeses","timestamp":"2020. október. 24. 12:20","title":"Piros-fehér-zöldre „festették” a Niagara-vízesést 1956 emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak enni.","shortLead":"Minden részletre kitér a szabályzás, nem mindegy hogyan szállnak a vendégek a liftbe, de az sem, hogy mikor akarnak...","id":"20201024_koronavirus_hotel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=101c1737-711f-4fe6-a284-e1892011778c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e6ea73-02c5-4f34-8184-e52e07f6f5ad","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_koronavirus_hotel","timestamp":"2020. október. 24. 10:33","title":"Egy kézikönyvvel veszi fel a harcot a koronavírus ellen a turisztikai ügynökség a hotelekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekmény dicsőítésének gyanújával őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásba helyeztek vasárnap Franciaországban egy 22 éves csecsent, aki lájkolta a múlt héten lefejezett tanárról az internetre feltöltött képeket.","shortLead":"Terrorcselekmény dicsőítésének gyanújával őrizetbe vettek és előzetes letartóztatásba helyeztek vasárnap...","id":"20201025_A_tanargyilkos_iszlamistat_dicsoito_csecsen_fiatalt_vettek_orizetbe_Franciaorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9a9efd-1002-432d-992e-764f6c4d3a2a","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_A_tanargyilkos_iszlamistat_dicsoito_csecsen_fiatalt_vettek_orizetbe_Franciaorszagban","timestamp":"2020. október. 25. 20:53","title":"A tanárgyilkos iszlamistát dicsőitő csecsen fiatalt vettek őrizetbe Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két fővárosi fenntartású idősotthonba a tárca szerint nem kértek ilyen eszközt.","shortLead":"A fokozottan fulladó betegek számára nyújtanak átmeneti, de olykor életmentő segítséget a non-invazív készülékek. Két...","id":"20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e48cfaf3-b31f-4143-ab95-d9eb927faec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0e708a-8f4a-4d27-a701-85396a123c38","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Emmi_lelegeztetogep_idosotthonok","timestamp":"2020. október. 25. 10:54","title":"Megmagyarázta az Emmi, miért kell egyszerűbb lélegeztetőgép az idősotthonokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni éttermek megtalálják azt a kiskaput, amely lehetővé teszi az üzletmenet legalább részleges helyreállítását. A jelszó: munkaebéd.","shortLead":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni...","id":"20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a264b7-76c1-45a3-95ff-ed5b992ba90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","timestamp":"2020. október. 25. 15:31","title":"Így játsszák ki a karanténszabályokat az előkelő londoni éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki az RTL Klub híradójából. ","shortLead":"Nem akármilyen szállítmánnyal gurult be egy kamion a Nyíregyházi Állatparkba: a jármű egy állatot hozott - derült ki...","id":"20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac8a6eb2-34e8-40f5-965d-7faf2c37a749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec110d4-9c92-427e-b52e-0c2abc87b774","keywords":null,"link":"/zhvg/20201025_Az_elefantpapa_visszatert_csaladjahoz_Nyiregyhazara","timestamp":"2020. október. 25. 19:10","title":"Az elefántpapa visszatért családjához, Nyíregyházára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","shortLead":"Flashmobnak indult a péntek esti akció, végül rohamrendőröket kellett bevetni.","id":"20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e41874b1-1fe4-43db-80fd-d536b7a7ba94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84ff409-0231-4ad1-ac07-91775d069dc4","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_napoly_flasmob_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. október. 24. 08:20","title":"Láncokkal és füstbombákkal mentek a rendőröknek Nápolyban a kijárási korlátozások ellen tiltakozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen azon napon, amikor az országban tovább szigorítanak a járványügyi intézkedéseken, bezárnak az éttermek, korlátozzák a kiskorúak kültéri mozgását, betiltják az ötfősnél nagyobb csoportosulásokat.\r

","shortLead":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen...","id":"20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bf2cd8-b98f-406b-8d6d-eb76c1568e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","timestamp":"2020. október. 24. 09:52","title":"Koronavírusos a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]