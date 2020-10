Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kasgarban több, mint száz új fertőzöttet találtak, de egyiküknek sincsenek tünetei. Egy éjszaka alatt 2,84 millió lakost teszteltek le.","shortLead":"Kasgarban több, mint száz új fertőzöttet találtak, de egyiküknek sincsenek tünetei. Egy éjszaka alatt 2,84 millió...","id":"20201026_kasgar_koronavirus_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78cfae5f-f64b-4fdd-be89-d3cee2137e1c","keywords":null,"link":"/vilag/20201026_kasgar_koronavirus_kina","timestamp":"2020. október. 26. 05:40","title":"Tíz nap után újra megjelent a koronavírus Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","shortLead":"Boris Kollár állapotát sikerült stabilizálni, nincs életveszélyben. ","id":"20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bf67216-daa8-45cf-8e75-4afc63e446da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6bd3c5-9fa5-4095-ad92-3892fbef1bb2","keywords":null,"link":"/vilag/20201025_Autobaleset_szlovak_hazelnok_Boris_Kollar","timestamp":"2020. október. 25. 08:19","title":"Autóbalesetben súlyosan megsérült a szlovák házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","shortLead":"Egészen elképesztő adatok láttak napvilágot a kakaótermelő országokból.","id":"20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ef3e79-eca4-41ff-bb24-88bc9cfca2af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584d867d-c091-40ef-bd1d-8baa525f3e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201024_Hadat_uzentek_a_gyerekmunkanak_de_csak_rosszabb_lett_a_helyzet","timestamp":"2020. október. 24. 15:06","title":"Hadat üzentek a gyerekmunkának, de csak rosszabb lett a helyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126c958e-d25e-4607-94b3-5f28d5fe9b61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csatorna katasztrófafilmeket promózott nem várt minőségű poénnal.","shortLead":"A csatorna katasztrófafilmeket promózott nem várt minőségű poénnal.","id":"20201026_paramount_katasztrofa_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=126c958e-d25e-4607-94b3-5f28d5fe9b61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c4658eb-5ff6-4903-bd6d-3f7a53b0c685","keywords":null,"link":"/elet/20201026_paramount_katasztrofa_reklam","timestamp":"2020. október. 26. 11:10","title":"Reklámban nevette ki a kormány sportmániáját a Paramount","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","shortLead":"A kormány újabb szívéhez közeli alapítványt talált méltónak arra, hogy rendkívüli ingatlanjuttatással jutalmazza.","id":"202043_matolcsytol_batthyanynak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca2ccbda-8150-4c77-b1e9-5ac608bd02cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaefcc1-1f40-472e-98e0-7d8bef4ac475","keywords":null,"link":"/360/202043_matolcsytol_batthyanynak","timestamp":"2020. október. 24. 17:00","title":"Matolcsytól Batthyánynak: három hét alatt kétszer cserélt gazdát a sokmilliárdos villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójának szombati játéknapján, melyen a Gulácsi Péterrel és Willi Orbánnal felálló RB Leipzig 2-1-re nyert hazai pályán a fővárosi Hertha ellen.","shortLead":"A címvédő és Bajnokok Ligája-győztes Bayern München könnyedén legyőzte a vendég Eintracht Frankfurtot a német...","id":"20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2474bd0-bec0-4d86-8253-05e95bb4e821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db3f4c1-c645-422a-b642-dcd50008d7bc","keywords":null,"link":"/sport/20201024_Bundesliga_nyert_a_Bayern_Munchen_es_a_Hertha","timestamp":"2020. október. 24. 18:09","title":"Bundesliga: nyert a Bayern München és a Hertha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb járványügyi korlátozások hatályba lépése előtt.","shortLead":"Rekordszámú új koronafertőzöttről tájékoztatott az osztrák egészségügyi minisztérium szombaton, egy nappal az újabb...","id":"20201024_Koronavirusfertozottek_napi_rekord_Ausztriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a49831e2-de75-44f1-be52-8556f8210172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a50fca-e2a3-4dae-998d-7e9db3dca3e0","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusfertozottek_napi_rekord_Ausztriaban","timestamp":"2020. október. 24. 19:27","title":"Koronavírus-fertőzöttek: napi rekord Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]