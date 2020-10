Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","shortLead":"Immár itthon is rendelhető az amerikai izomautó legújabb egyedi kivitele.","id":"20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=831c9cb6-5db6-44cd-96ec-f3f2558819d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bfba27-aec3-4f5f-8ad6-8c6c07ab6d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_magyarorszagon_az_uj_ford_mustang_mach_1","timestamp":"2020. október. 27. 06:41","title":"Magyarországon az új Ford Mustang Mach 1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","shortLead":"A szigetország vezetése nagyon kiakadt az arab államra.","id":"20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01aa833-ed38-4f2b-9183-5d52a5d13d3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355e3956-668f-4e8d-a674-fb6f467c1890","keywords":null,"link":"/elet/20201026_13_no_orvosi_vizsgalata_miatt_all_a_bal_Ausztralia_es_Katar_kozott","timestamp":"2020. október. 26. 12:36","title":"13 nő „orvosi vizsgálata” miatt áll a bál Ausztrália és Katar között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni éttermek megtalálják azt a kiskaput, amely lehetővé teszi az üzletmenet legalább részleges helyreállítását. A jelszó: munkaebéd.","shortLead":"Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a koronavírus-járvány második hulláma miatt újra veszteségbe kényszerített londoni...","id":"20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8993e32f-fe3b-4e58-bbbf-85287191bce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a264b7-76c1-45a3-95ff-ed5b992ba90a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Igy_jatsszak_ki_a_karantenszabalyokat_az_elokelo_londoni_ettermek","timestamp":"2020. október. 25. 15:31","title":"Így játsszák ki a karanténszabályokat az előkelő londoni éttermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9","c_author":"Windisch Judit - Nagy Iván László","category":"itthon","description":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem vezetője milyen indokkal nem hajlandó megtárgyalni az SZFE melletti szolidaritási határozati javaslatot. A Corvinus szakszervezeti vezetője a vita korlátozása miatt cenzúrát emlegetett. ","shortLead":"Hosszú levelezés került a hvg.hu birtokába arról, hogy az első államiból alapítványi fenntartásba került egyetem...","id":"20201026_szfe_corvinus_lanczi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fd9075b-2aca-49a4-a816-65fa803fd7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a1a071-f869-4630-91af-8bf813bd338d","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_szfe_corvinus_lanczi","timestamp":"2020. október. 26. 17:00","title":"Ilyen mélyen még soha nem láttunk bele, miért várat magára a kiállás az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","shortLead":"Úgy látszik egyelőre jól érzi magát a forint 365-ön.","id":"20201026_forint_euro_arfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e2abab-62b8-4383-9a1d-0e1cc914be9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3309bfff-339a-4d32-88d3-9cfdb5850c44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201026_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. október. 26. 09:24","title":"Továbbra sem tud erősödni a forint a múlt heti gyenge szintről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz, hogy a rendszer szócsöveivé változtassa ezeket a sajtótermékeket.","shortLead":"Az illiberális Lengyelországban eddig erős volt a független sajtó, a hatalom most azonban hozzáfogott ahhoz...","id":"20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbcd3b16-a1bf-468e-9e90-cd6e1439bb0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"981d788a-8052-4436-94ac-25e716f89c74","keywords":null,"link":"/360/20201025_Washington_Post_Beindult_az_illiberalis_lengyel_sajtodaralo","timestamp":"2020. október. 25. 09:00","title":"Washington Post: Beindult az illiberális lengyel sajtódaráló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer is elvégezték rajta a vizsgálatot.","shortLead":"Pozitív lett Bojko Boriszov bolgár kormányfő koronavírus tesztje, ezt saját maga jelentette be vasárnap, miután kétszer...","id":"20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae017c5d-f56d-4599-acdc-b155b0d30bbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b18c7975-0dd8-4141-a184-30d0e200dc6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201025_Bulgaria_is_szigorit_megbetegedett_a_kormanyfo","timestamp":"2020. október. 25. 17:39","title":"Bulgária is szigorít, megbetegedett a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","shortLead":"Az önkormányzati választáson is jól jött az ő szereplése a Fidesznek, miatta tudták bohócozni Karácsony Gergelyt.","id":"20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d20364da-9b71-47a5-acf5-4c4ced1415e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb4d77f-c7b5-4648-97ae-852e4f17a6ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Partot_alapitott_Berki_Krisztian","timestamp":"2020. október. 25. 10:35","title":"Pártot alapított Berki Krisztián, indul a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]