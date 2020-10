Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79364820-4bc0-4602-a68d-a308d9ed4629","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonulás ihlette meg a művészt, hogy a \"Vas utcában nyíló piros-.fehér kokárdákról\" írjon dalt.","shortLead":"A fáklyás felvonulás ihlette meg a művészt, hogy a \"Vas utcában nyíló piros-.fehér kokárdákról\" írjon dalt.","id":"20201031_Brody_dalt_irt_az_SZFEs_diakokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79364820-4bc0-4602-a68d-a308d9ed4629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36118287-2620-4cfe-bd6f-66e0e690486a","keywords":null,"link":"/kultura/20201031_Brody_dalt_irt_az_SZFEs_diakokrol","timestamp":"2020. október. 31. 15:16","title":"Bródy dalt írt az SZFE-s diákokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd41d710-3dc2-43eb-a0db-1e9a101b30ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag a Samsung is komolyan fontolóra vette, hogy a jövőre érkező Galaxy S21-et fülhallgató és töltőfej nélkül engedi a piacra. 