[{"available":true,"c_guid":"b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban. A vizsgálatot vezető jogprofesszort be sem engedték az országba.","shortLead":"Hosszú jelentésben elemezték a nyári választást, amióta szinte minden nap hatalmas tömeg tüntet az országban...","id":"20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b427772f-243b-4174-922b-a36b580dff13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89494a8-b1aa-4d92-bd47-4ea0d9f6c60f","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_ebesz_belarusz_elnokvalasztas_csalas","timestamp":"2020. november. 03. 19:05","title":"Az EBESZ már biztos benne, hogy elcsalták a belarusz elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány miatt az Európai Unió több tagországában is elhalasztották az 5G-s fejlesztésekhez szükséges frekvenciapályázatok kiírását. A munka ettől függetlenül halad, csak nem olyan ütemben, ahogy az illetékesek eltervezték.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt az Európai Unió több tagországában is elhalasztották az 5G-s fejlesztésekhez szükséges...","id":"20201103_europai_unio_5g_bazisallomas_halozat_frekvencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8ddc53-4971-4596-b43b-95c09b7536ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_europai_unio_5g_bazisallomas_halozat_frekvencia","timestamp":"2020. november. 03. 08:36","title":"EU-s 5G-fejlesztések: messze vagyunk még a kitűzött céltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2b1c35-dd7c-425c-b4a4-8577d5865c98","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz edző minden fontos sablont elmondott: erős védelem, gyors csatárok, és tisztelni kell a magyar bajnokot.","shortLead":"Az olasz edző minden fontos sablont elmondott: erős védelem, gyors csatárok, és tisztelni kell a magyar bajnokot.","id":"20201104_pirlo_ferencvaros_bl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da2b1c35-dd7c-425c-b4a4-8577d5865c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43fc78c-218e-4af2-b819-b24b7f693fb6","keywords":null,"link":"/sport/20201104_pirlo_ferencvaros_bl","timestamp":"2020. november. 04. 16:08","title":"Andrea Pirlo diplomatikusan nyilatkozott a Fradi erejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","shortLead":"Nem az elakadásjelzőről van szó, hanem a sárga fényű villogóval parkoló autósokról. ","id":"20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb3af2a3-1037-46b7-b0a5-4672202d5948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02ad630-882f-4919-8126-e615a16ff31f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201103_Sarga_villogoval_barhol_lehet_parkolni","timestamp":"2020. november. 03. 14:25","title":"Sárga villogóval bárhol lehet parkolni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. Sokat fejlődött az évek során, olyannyira, hogy immár androidos készülékeket és Mac számítógépeket támad.","shortLead":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. Sokat fejlődött az évek...","id":"20201103_gravityrat_windows_malware_virus_trojai_program_android_macos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a554c8-364b-4387-8576-64ec07d30510","keywords":null,"link":"/tudomany/20201103_gravityrat_windows_malware_virus_trojai_program_android_macos","timestamp":"2020. november. 03. 19:03","title":"Androidos telefonokat támad egy egykori windowsos kártevő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","shortLead":"Erről maga az énekesnő beszélt egy interjúban. ","id":"20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d836059-40c3-45b4-8511-e4e70f90d987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb0b229-211a-4207-92cc-d08e976bf0bf","keywords":null,"link":"/elet/20201104_Beyonce_mehek_Vogue_interju","timestamp":"2020. november. 04. 11:37","title":"Beyoncénak több mint 80 ezer méhe van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért az ügyészség. ","shortLead":"Hollandiából hozott be egy banda kokaint és szintetikus drogokat. A bűnszervezet vezetőjére életfogytiglant kért...","id":"20201104_vademeles_obuda_drogfogas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41704e4e-98be-4e19-8e19-296215cea526&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2d0eaa-42ef-4a7d-89eb-5d2b7094cc34","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_vademeles_obuda_drogfogas","timestamp":"2020. november. 04. 10:36","title":"Vádat emeltek az óbudai 200 milliós drogfogás ügyében, egy 71 éves nő is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és a színházak a kötelezően üresen hagyott helyek miatt nehéz helyzetbe kerülhetnek. ","shortLead":"A kijárási korlátozás alatt is lehet munkába menni, a múzeumok és a könyvtárak nyitva maradhatnak, viszont a mozik és...","id":"20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39878aff-47ff-4a24-a73f-71180187961d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe1f7c9-ff82-4ebf-9ea2-5f9f6f962da4","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_diszko_tilos_kocsma_koronavirus_szigoritasok","timestamp":"2020. november. 04. 00:38","title":"A diszkó tilos, a kocsmázás nem: megjelent a rendelet a koronavírus miatti szigorításokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]