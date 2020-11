Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb","c_author":"Dezső András","category":"cegauto","description":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót. Csakhogy a hírről és a képről is kiderült, hogy hamis. Az ügyben vizsgálat indult.","shortLead":"A rendőrség még hétfőn tett közzé egy hírt és egy fotót arról, hogy 236 km/h-s sebességgel mértek be egy autót...","id":"20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7747438d-3294-448e-8719-c533d3b4e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08138557-7153-4bbf-8227-c6130d2c24e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_Vizsgalat_indult_a_rendorseg_honlapjan_megjelent_hamis_traffipaxos_foto_miatt","timestamp":"2020. november. 04. 10:51","title":"Vizsgálat indult a rendőrség honlapján megjelent hamis traffipaxos fotó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF-nek nyújtott támogatás dokumentációját a visszaélésszerű adatigénylők ellen hozott törvénymódosításra hivatkozva nem adja ki a lottótársaság.","shortLead":"A CÖF-nek nyújtott támogatás dokumentációját a visszaélésszerű adatigénylők ellen hozott törvénymódosításra hivatkozva...","id":"20201104_cof_coka_szerencsejatek_tamogatas_atlatszo_perel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb48e0d-1cad-485c-a25b-05708775d594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9154d2e-1194-451c-8890-517c85380474","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_cof_coka_szerencsejatek_tamogatas_atlatszo_perel","timestamp":"2020. november. 04. 12:01","title":"Perrel derítené ki az Átlátszó, mire adott 170 milliót a kormány kedvenc civiljeinek a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Rontotta a Raiffeisen a 2020-as GDP-előrejelzését. Úgy számolnak, hogy még 2021-ben sem fog visszatérni a magyar gazdaság a válság előtti szintre.","shortLead":"Rontotta a Raiffeisen a 2020-as GDP-előrejelzését. Úgy számolnak, hogy még 2021-ben sem fog visszatérni a magyar...","id":"20201105_Raiffeisen_recesszio_gdp_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f32f1d2-c2b4-488e-bc63-94102bf4daac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a064eb0e-5ade-4bc4-aa14-06e296a1b1e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201105_Raiffeisen_recesszio_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. november. 05. 17:52","title":"Raiffeisen: Még nagyobb lehet az idei recesszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e2e5da4-7385-4707-982d-edce243b2b0d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román kormány gazdasági és közlekedési minisztere is koronavírusos lett. ","shortLead":"A rendőrség és a csendőrség ellenőrzi, hogy betartják-e a korlátozásokat az érintett településeken. Közben a román...","id":"20201105_Ujabb_erdelyi_telepulesek_kerultek_vesztegzar_ala","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e2e5da4-7385-4707-982d-edce243b2b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a215ae1-8a6c-48fd-b791-2acf4a2034a0","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Ujabb_erdelyi_telepulesek_kerultek_vesztegzar_ala","timestamp":"2020. november. 05. 16:14","title":"Újabb erdélyi települések kerültek vesztegzár alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d9d218-6f7f-41cd-afd5-1da1d4be4927","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","timestamp":"2020. november. 04. 21:57","title":"Eltűnt egy 12 éves lány a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0039eb1d-70fc-4b04-82fd-cb02f7dddf2e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Évtizedek óta nem látott számú tüntető gyűlik össze – immár rendszeresen – Varsóban és a lengyel településeken, hogy tiltakozzon az immár teljesen a kormánypárt ellenőrzése alatt álló alkotmánybíróság abortuszt szigorító határozata ellen. Kaczynskiék már harmadszor futnak neki a módosításnak, eddig kétszer meghátráltak.","shortLead":"Évtizedek óta nem látott számú tüntető gyűlik össze – immár rendszeresen – Varsóban és a lengyel településeken...","id":"20201105_Villam_es_vallfa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0039eb1d-70fc-4b04-82fd-cb02f7dddf2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f14ae3e-d9fe-4997-8da3-556eea7da7a0","keywords":null,"link":"/360/20201105_Villam_es_vallfa","timestamp":"2020. november. 05. 15:00","title":"Lengyel tüntetők százezrei kényszerítenék térdre Kaczynskiékat abortuszügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","shortLead":"A külügyminiszter már úton van Magyarországra.","id":"20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eee570b-e768-49e0-8b8c-086551e017fb","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szijjarto_csalad_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. november. 04. 12:22","title":"Szijjártó családjának negatív lett a koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól hét nap után automatikusan törlődhetnek majd a frissen elküldött üzenetek a WhatsAppon, de ez sem elég garancia a személyes adatok védelmére.","shortLead":"Mostantól hét nap után automatikusan törlődhetnek majd a frissen elküldött üzenetek a WhatsAppon, de ez sem elég...","id":"20201105_whatsapp_onmegsemmisito_uzenetek_automatikusan_torlodo_uzenetek_cseveges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=665d01d7-5b4d-4725-8ad7-357512a252dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b317fc2-ad50-414e-a033-e8d219f35475","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_whatsapp_onmegsemmisito_uzenetek_automatikusan_torlodo_uzenetek_cseveges","timestamp":"2020. november. 05. 11:03","title":"Hasznos funkció érkezett a WhatsAppba, de nem árt vele vigyázni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]