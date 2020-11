Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0","c_author":"Kovács Bálint","category":"elet","description":"A kormány új, a színházak számára drasztikus rendelkezése miatt több hely inkább bezár, a gyerekszínházak működésképtelenekké válnak, sok előadás elmarad. Akad, ahol sorsolással döntenének arról, a már jeggyel rendelkezők közül ki nézheti meg tényleg az előadást, és van, ahol alig lehet több néző a nézőtéren, mint színész a színpadon.","shortLead":"A kormány új, a színházak számára drasztikus rendelkezése miatt több hely inkább bezár, a gyerekszínházak...","id":"20201105_szinhazak_korlatozasok_ket_szek_kihagyas_elmarad_eloadas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a9cb045-1784-4a56-9545-be3a84f672b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0bdb9ef-7980-4205-bd47-fd4308ddeb1c","keywords":null,"link":"/elet/20201105_szinhazak_korlatozasok_ket_szek_kihagyas_elmarad_eloadas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 05. 15:15","title":"De hogy döntik el, kit engednek be a színházba, és kit nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapról hónapra rohamosan esik annak a maszkgyártó berendezésnek a teljesítménye, amit 210 millió forintért vett a kormány a sátoraljaújhelyi börtönbe.","shortLead":"Hónapról hónapra rohamosan esik annak a maszkgyártó berendezésnek a teljesítménye, amit 210 millió forintért vett...","id":"20201105_maszkgyarto_gep_millio_helyett_parezer_darab_hadhazy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7e1d5e-8620-41d4-b442-a36f046406e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_maszkgyarto_gep_millio_helyett_parezer_darab_hadhazy","timestamp":"2020. november. 05. 13:44","title":"2,8 millió helyett már csak néhány ezer maszk készül a börtön méregdrága gyártósorán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is negatív lett. Az orvosok ezek után kezdtek el másféle betegség után kutatni.","shortLead":"Az amerikai Sue Ryan a koronavírus-fertőzésre jellemző tünetekkel került kórházba, de a Covid-tesztje kétszer is...","id":"20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b20f2f-b503-4a9a-88db-aac1c5f51d7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201106_koronavirus_hantavirus_megbetegedes","timestamp":"2020. november. 06. 19:03","title":"Koronavírusos tünetei voltak egy amerikai nőnek, de egy ritka, veszélyes vírust kapott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennek ellenére továbbra is tárgyalnak az oltóanyagról egyéb gyártókkal is.","shortLead":"Ennek ellenére továbbra is tárgyalnak az oltóanyagról egyéb gyártókkal is.","id":"20201105_Kinai_vakcinaminta_bevizsgalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"315b8ebf-1cbe-40fa-9901-24e5b6742f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Kinai_vakcinaminta_bevizsgalas","timestamp":"2020. november. 05. 17:57","title":"Orosz és kínai vakcinamintákat kap bevizsgálásra Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Az ellenzék tavasszal azért nem szavazta meg a felhatalmazási törvényt, mert nem volt benne időkorlát. Ez most belekerült, így ők is máshogy állnak hozzá. Igaz, erős garanciákat is kértek a kormánytól. A hvg.hu az összes ellenzéki pártot megkereste.","shortLead":"Az ellenzék tavasszal azért nem szavazta meg a felhatalmazási törvényt, mert nem volt benne időkorlát. Ez most...","id":"20201106_Kritikakkal_de_tamogatja_az_ellenzek_a_veszhelyzet_90_napos_meghosszabbitasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17edf6ed-2703-49bf-adf1-4f440cd5cc5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Kritikakkal_de_tamogatja_az_ellenzek_a_veszhelyzet_90_napos_meghosszabbitasat","timestamp":"2020. november. 06. 13:24","title":"Kritikákkal, de támogathatja az ellenzék a vészhelyzet 90 napos meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tárgyalni szeretnének. ","shortLead":"Tárgyalni szeretnének. ","id":"20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a24e11fd-2386-49c2-ac4e-f8b10fa68994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797f3ec8-da02-4d02-94d4-6857bbaf22f7","keywords":null,"link":"/elet/20201105_SZFE_Palkovics_meg_nem_reagalt_a_hallgatok_meghivasara_holnapig_varjak_a_valaszat","timestamp":"2020. november. 05. 18:18","title":"SZFE: Palkovics még nem reagált a hallgatók meghívására, holnapig várják a válaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez hasonló közgazdász olyan elemi hibát, hogy megfosztotta magát a pezsgő lélekvidító hatásától? Részlet a Mit tenne Keynes? című könyvből.","shortLead":"Ha szeretjük a sört, hogyan számíthatjuk ki, mennyit érdemes innunk? És vajon hogyan követhetett el egy Keyneshez...","id":"20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac24d54-2920-47fc-a84a-ccf334467e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5bfbf7-6948-49d6-973d-9276fc4704c3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201104_Mennyit_igyon_az_ember_ha_szeret_sorozni_Kerdezzuk_meg_a_kozgazdaszokat","timestamp":"2020. november. 04. 19:15","title":"Mennyit igyon az ember, ha szeret sörözni? Kérdezzük meg a közgazdászokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","shortLead":"Volt, aki ügyvédi letétbe hagyott nála 51 milliót, majd lába kélt a pénznek.","id":"20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890b0f7f-d259-48f2-871a-b94a757f634f","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_csalo_ugyved_felmilliard_forint_brfk","timestamp":"2020. november. 05. 07:02","title":"Évekig hazudott ügyfeleinek, félmilliárdot tett zsebre a csaló ügyvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]