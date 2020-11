Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megvert férfi életveszélyes fejsérüléseket szenvedett, támadóira akár 8 év börtön is várhat.

","shortLead":"A megvert férfi életveszélyes fejsérüléseket szenvedett, támadóira akár 8 év börtön is várhat.

","id":"20201105_verekedes_a_csepeli_buszon_vademeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f46c11a-80f7-4af7-bcd9-5c8a0b798990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec0ff67-772e-4e69-a684-410666fd6f45","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_verekedes_a_csepeli_buszon_vademeles","timestamp":"2020. november. 05. 15:16","title":"Életveszélyesen összevertek egy idős férfit egy csepeli buszon ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"A miniszterelnök azért húzná ki kilencven napra a vészhelyzetet, mert már látni véli a járvány végét. A tömeges oltások elkezdését viszont csak tavaszra ígérte a miniszterelnök, de annak hatására még várni kell: egyáltalán nem biztos, lesz elég oltóanyag, ráadásul a teljes beoltottságot sem pár perc elérni.","shortLead":"A miniszterelnök azért húzná ki kilencven napra a vészhelyzetet, mert már látni véli a járvány végét. A tömeges oltások...","id":"20201106_orban_vakcina_90nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dff3ae7-dff9-4823-b96e-cb68814a6170","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_orban_vakcina_90nap","timestamp":"2020. november. 06. 18:31","title":"Orbán kilencven napja jól hangzik, de a dolgok nem ennyire egyszerűek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","shortLead":"Az Európai Labdarúgó Szövetség azt szeretné, ha a játékvezetőknek több mérlegelési lehetősége lenne egy-egy esetnél.","id":"20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b85490df-ee90-4306-b66a-136ad2c549f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f796fc5-c0f9-4536-89e5-db388bca3c00","keywords":null,"link":"/sport/20201105_Az_UEFA_finomitana_a_kezezes_szabalyain","timestamp":"2020. november. 05. 16:58","title":"Az UEFA finomítana a kezezés szabályain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","shortLead":"Mark Meadows kedden még Donald Trumppal utazott a republikánusok választási kampányának központjába.\r

","id":"20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9f656b-4c0b-468b-9d78-cf13eb464384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7bcb04-3a01-43fb-818d-ce01a7cef54b","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_koronavirus_jarvany_feher_haz_kabinetfonok_donald_trump_mark_meadows","timestamp":"2020. november. 07. 09:01","title":"Koronavírusos a Fehér Ház kabinetfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","shortLead":"A fehérorosz elnök szerint, ha a szakemberek kiutaztak, akkor már maradjanak is ott \"sok pénzt keresni\".","id":"20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e06479-4554-4798-a121-baf3f84785fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201105_Aljakszandr_Lukasenka_Lengyelorszag_orvosok","timestamp":"2020. november. 05. 20:51","title":"Lukasenka nem engedi vissza a Lengyelországban munkát vállaló orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","shortLead":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","id":"20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6ab4e-deb3-4d22-a657-ac4c2750cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 06. 06:54","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a tavaszi olasz helyzethez hasonló következhet be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz politológus vetette fel, hogy egészségügyi állapota miatt jövőre lemondhat Vlagyimir Putyin orosz elnök. A Kreml reakciója: ostobaság.","shortLead":"Egy orosz politológus vetette fel, hogy egészségügyi állapota miatt jövőre lemondhat Vlagyimir Putyin orosz elnök...","id":"20201106_vlagyimir_putyin_oroszorszag_lemondas_egeszsegugyi_allapot_kreml","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fecfe92-d49b-4dbd-a351-3e51226a8265","keywords":null,"link":"/vilag/20201106_vlagyimir_putyin_oroszorszag_lemondas_egeszsegugyi_allapot_kreml","timestamp":"2020. november. 06. 18:56","title":"Kreml: Putyin jól van, nem mond le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint, hogy megújuló energiaforrásokból előállított hidrogént tudjanak behozni az országba. ","shortLead":"Németország importálna is hidrogént, ammónia formájában és vezetékrendszert is kiépítenének a terveik szerint...","id":"20201105_Ammoniabol_csinalnanak_uzemanyagot_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b3e02c-1c0a-4240-b65f-0db31d381337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e002b0c-20f0-4312-a44f-75975d12537f","keywords":null,"link":"/zhvg/20201105_Ammoniabol_csinalnanak_uzemanyagot_Nemetorszagban","timestamp":"2020. november. 05. 17:17","title":"Ammóniával hajtanák az ipart Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]